Лише за минулу добу російська армія скоротилась на 650 бійців. Наголосимо, що точний підрахунок втрат ворога ускладнюють інтенсивні бойові дії.

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Втрати Росії у техніці

Окрім особового складу, окупанти втрачають в Україні величезну кількість військової техніки. З 24 лютого 2022 року нашим захисникам вдалося знищити:

танків – 3707 (+5);

бойових броньованих машин – 7216 (+17);

артилерійських систем – 2962 (+16);

РСЗВ – 547 (+3);

засоби ППО – 304 (+4);

літаків – 308;

гелікоптерів – 294;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2523 (+18);

крилатих ракет – 947;

кораблів /катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5886 (+21);

спеціальної техніки – 370 (+7).

Втрати ворога станом на 4 травня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

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