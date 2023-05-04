Лише за минулу добу російська армія скоротилась на 650 бійців. Наголосимо, що точний підрахунок втрат ворога ускладнюють інтенсивні бойові дії.
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Втрати Росії у техніці
Окрім особового складу, окупанти втрачають в Україні величезну кількість військової техніки. З 24 лютого 2022 року нашим захисникам вдалося знищити:
- танків – 3707 (+5);
- бойових броньованих машин – 7216 (+17);
- артилерійських систем – 2962 (+16);
- РСЗВ – 547 (+3);
- засоби ППО – 304 (+4);
- літаків – 308;
- гелікоптерів – 294;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2523 (+18);
- крилатих ракет – 947;
- кораблів /катерів – 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5886 (+21);
- спеціальної техніки – 370 (+7).
Втрати ворога станом на 4 травня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Ситуація на фронті: останні новини
- У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомили, що окупанти не полишають спроб захопити Луганську та Донецьку області. Наразі основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.
- Там наші захисники відбили 40 ворожих атак. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар'їнку.
- Варто відзначити, що протягом доби наша авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та 4 удари – по зенітно-ракетних комплексах противника.
- Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили район зосередження окупантів, станцію радіоелектронної боротьби, 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 3 склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів, а також зенітно-ракетний комплекс ворога.
- Додамо, що речник Східного угруповування військ Сергій Череватий нещодавно наголосив, що Сили оборони бачать та розуміють наміри росіян. Вони завжди готові протидіяти ворогу на Бахмутському напрямку.