Для 24 Каналу військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан проаналізував карту бойових дій. За його словами, у Бахмуті російські загарбники опинилися в капкані, в який самі себе загнали.
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"Танкова карусель" для ворога біля Бахмута
Світан зазначив, що росіяни вже не рушать у Бахмуті. Адже зараз стала більш-менш суха погода й за кілька днів туди підійдуть наші танки та важка техніка. Наразі ж окупанти не можуть підійти до дороги в Костянтинівці, яка йде в Бахмут.
Там "танкова карусель" буквально ледь не через кожні 2–3 кілометри,
– сказав полковник запасу ЗСУ.
Тобто, пояснив він, підходить наш танк, вистрілює повний боєзапас, потім їде. За ним одразу починає працювати інший. Тож для росіян це здається чимось на кшталт постійної роботи кулемета.
Зведення з фронту від Романа Світана: дивіться відео
Росіяни опинилися в пастці у Бахмуті
Полковник запасу ЗСУ зауважив, що у Бахмуті російські загарбники опинилися в капкані, в який самі ж себе й загнали.
Вони самі загнали себе в капкан, а ми вже будемо цим просто користуватися,
– наголосив Світан.
Ситуація у районі Бахмута / Скриншот DeepStateMAP
Тобто, за його словами, росіян зараз на більшій території Бахмута видно як на долоні нашим артилеристам. І примітно, що окупанти опинилися на такому собі полігоні, самі зруйнувавши будівлі.
Ми їх будемо розстрілювати, як на полігоні. Це ніби у тирі,
– заявив полковник запасу.
Тож, резюмував Світан, наші воїни будуть просто знищувати частини російської армії, які залишилися. Пригожин же намагається звідти врятувати залишки своєї ПВК "Вагнера".
Війна в Україні: останні новини
- Російські військові продовжують зосереджувати свої сили на Сході України. Та інтенсивність атак окупантів, схоже, зменшується. Противник і далі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.
- Лиш за минулу добу ЗСУ ліквідували 520 окупантів. Якщо ж говорити про загальну статистику, то вона вражає не менше. Від 24 лютого 2022 року на той світ вдалося відправити 191 940 солдатів "другої армії світу".
- Тим часом російські окупанти в ніч на 3 травня запустили по Україні кілька десятків безпілотних літальних апаратів. Водночас в Повітряних силах констатували, що було знищено 21 дрон типу "Шахід".