Для 24 Канала военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан проанализировал карту боевых действий. По его словам, в Бахмуте российские захватчики оказались в капкане, в который сами себя загнали.
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"Танковая карусель" для врага у Бахмута
Свитан отметил, что россияне уже не тронутся в Бахмуте. Ведь сейчас стала более или менее сухая погода и через несколько дней туда подойдут наши танки и тяжелая техника. Пока же оккупанты не могут подойти к дороге в Константиновке, которая идет в Бахмут.
Там "танковая карусель" буквально чуть ли не через каждые 2 – 3 километра,
– сказал полковник запаса ВСУ.
То есть, объяснил он, подходит наш танк, выстреливает полный боезапас, потом уезжает. За ним сразу же начинает работать другой. Так что для россиян это кажется чем-то вроде постоянной работы пулемета.
Сводка с фронта от Романа Свитана: смотрите видео
Россияне оказались в ловушке в Бахмуте
Полковник запаса ВСУ отметил, что в Бахмуте российские захватчики оказались в капкане, в который сами себя и загнали.
Они сами загнали себя в капкан, а мы уже будем этим просто пользоваться,
– подчеркнул Свитан.
Ситуация в районе Бахмута / Скриншот DeepStateMAP
То есть, по его словам, россияне сейчас на большей территории Бахмута видны как на ладони перед нашими артиллеристами. И примечательно, что оккупанты оказались на таком полигоне, сами разрушив здания.
Мы их будем расстреливать как на полигоне. Это как в тире,
– заявил полковник запаса.
Поэтому, резюмировал Свитан, наши воины будут просто уничтожать оставшиеся части российской армии. Евгений Пригожин же пытается оттуда спасти остатки своей ЧВК "Вагнера".
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- Тем временем российские оккупанты в ночь на 3 мая запустили по Украине несколько десятков беспилотных летательных аппаратов. В Воздушных силах констатировали, что был уничтожен 21 дрон типа "Шахид".