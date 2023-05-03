Про це 24 Каналу розповів Єгор Фірсов – військовий медик ЗСУ, колишній народний депутат України. За його словами, українські військовослужбовці безпощадно накривають окупантів снарядами зі своїх позицій у Часовому Яру.

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Чергова брехня росіян

Єгор Фірсов пояснив, що найспекотніше нині в самому місті. У Бахмутському районі поблизу Горлівки, Нью-Йорка ситуація зовсім інша.

Український захисник повідомив, що будь-які коментарі очільника ПВК "Вагнера" Євгєнія Пригожина щодо Бахмута – це все маячня. Сам же він назвав його брехуном та відвертим пропагандистом.

Він каже, що вони контролюють 5500 квадратних метрів і натомість ЗСУ контролюють лише декілька кілометрів,

– додав він.

Втім, насправді ЗСУ контролюють значну частину міста Бахмут. Наразі умовна лінія розмежування проходить по залізничній дорозі, де і відбувається зіткнення сил.

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ЗСУ не віддадуть ворогу Бахмут

Єгор Фірсов зауважив, у Бахмуті і вдень, і вночі тривають бої.

Б'ються за кожен метр, за кожне приміщення, фактично сточують зуби ворожим силам,

– наголосив він.

На думку військового медика, відповідь на питання про потребу утримання Бахмута дав сам Пригожин.

"Він підкреслив, що у них є суттєві проблеми, що вони на межі", – пояснив він.

Це означає, що зовсім скоро ПВК "Вагнера" може добровільно вийти із Бахмута.

Окупантів стає менше

Український захисник повідомив, що у противника закінчуються сили, щоб далі продовжувати бої за місто.

За словами військового медика, лише його батальйон на Бахмутському напрямку зумів знищити чималу кількість окупантів.

Тільки наша мінометна група в складі 4 бійців знищила сотні вагнерівців. Вони сунули, а мінометник наш працював потужно і вдень, і вночі, і в дощ, і без сну,

– зосередив увагу він.

Наразі росіянам на українській землі теж неспокійно. Артилерія ЗСУ прицільно працює по ворогу із Часового Яру. Тож звіти Генштабу ЗСУ із великою кількістю вбитих окупантів – це дійсно правдива інформація.

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