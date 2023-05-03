Об этом 24 Каналу рассказал Егор Фирсов – военный медик ВСУ, бывший народный депутат Украины. По его словам, украинские военнослужащие беспощадно накрывают оккупантов снарядами со своих позиций в Часовом Яру.

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Очередная ложь россиян

Егор Фирсов объяснил, что жарче всего сейчас в самом городе. В Бахмутском районе возле Горловки, Нью-Йорка ситуация совсем другая.

Украинский защитник сообщил, что любые комментарии главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина по Бахмуту – это все бред. Сам же он назвал его лжецом и откровенным пропагандистом.

Он говорит, что они контролируют 5500 квадратных метров, а ВСУ контролируют всего несколько километров,

– добавил он.

Впрочем, на самом деле ВСУ контролируют значительную часть города Бахмута. Условная линия разграничения проходит по железнодорожной дороге, где и происходит столкновение сил.

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ВСУ не отдадут врагу Бахмут

Егор Фирсов заметил, что в Бахмуте и днем, и ночью продолжаются бои.

Бьются за каждый метр, за каждое помещение, фактически стачивают зубы вражеским силам,

– подчеркнул он.

По мнению военного медика, ответ на вопрос о необходимости содержания Бахмута дал сам Пригожин.

"Он подчеркнул, что у них есть существенные проблемы, что они на грани", – пояснил он.

Это означает, что совсем скоро ЧВК "Вагнера" может добровольно выйти из Бахмута.

Оккупантов становится меньше

Украинский защитник сообщил, что у противника заканчиваются силы, чтобы дальше продолжать бои за город.

По словам военного медика, только его батальон на Бахмутском направлении сумел уничтожить большое количество оккупантов.

Только наша минометная группа в составе 4 бойцов уничтожила сотни вагнеровцев. Они двигались, а минометчик наш работал мощно и днем, и ночью, и в дождь, и без сна,

– сосредоточил внимание он.

Сейчас россиянам на украинской земле тоже беспокойно. Артиллерия ВСУ прицельно работает по врагу из Часового Яра. Так что отчеты Генштаба ВСУ с большим количеством убитых оккупантов – это действительно правдивая информация.

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