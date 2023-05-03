Об этом 24 Каналу рассказал Егор Фирсов – военный медик ВСУ, бывший народный депутат Украины. По его словам, украинские военнослужащие беспощадно накрывают оккупантов снарядами со своих позиций в Часовом Яру.
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Очередная ложь россиян
Егор Фирсов объяснил, что жарче всего сейчас в самом городе. В Бахмутском районе возле Горловки, Нью-Йорка ситуация совсем другая.
Украинский защитник сообщил, что любые комментарии главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина по Бахмуту – это все бред. Сам же он назвал его лжецом и откровенным пропагандистом.
Он говорит, что они контролируют 5500 квадратных метров, а ВСУ контролируют всего несколько километров,
– добавил он.
Впрочем, на самом деле ВСУ контролируют значительную часть города Бахмута. Условная линия разграничения проходит по железнодорожной дороге, где и происходит столкновение сил.
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ВСУ не отдадут врагу Бахмут
Егор Фирсов заметил, что в Бахмуте и днем, и ночью продолжаются бои.
Бьются за каждый метр, за каждое помещение, фактически стачивают зубы вражеским силам,
– подчеркнул он.
По мнению военного медика, ответ на вопрос о необходимости содержания Бахмута дал сам Пригожин.
"Он подчеркнул, что у них есть существенные проблемы, что они на грани", – пояснил он.
Это означает, что совсем скоро ЧВК "Вагнера" может добровольно выйти из Бахмута.
Оккупантов становится меньше
Украинский защитник сообщил, что у противника заканчиваются силы, чтобы дальше продолжать бои за город.
По словам военного медика, только его батальон на Бахмутском направлении сумел уничтожить большое количество оккупантов.
Только наша минометная группа в составе 4 бойцов уничтожила сотни вагнеровцев. Они двигались, а минометчик наш работал мощно и днем, и ночью, и в дождь, и без сна,
– сосредоточил внимание он.
Сейчас россиянам на украинской земле тоже беспокойно. Артиллерия ВСУ прицельно работает по врагу из Часового Яра. Так что отчеты Генштаба ВСУ с большим количеством убитых оккупантов – это действительно правдивая информация.
Ситуация в Бахмуте: последние новости
- В Бахмут 2 мая снова приехал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, чтобы вместе с командирами принять важные решения по обороне города.
- Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый подчеркнул, что Силы обороны видят, понимают намерения противника и всегда готовы им противодействовать на Бахмутском направлении.
- Накануне стало известно, что противник использует гранаты для противостояния украинским защитникам. Также оккупанты выслеживают позиции ВСУ в городе благодаря дронам с тепловизорами.