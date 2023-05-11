На сегодняшний день вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка.
Важно На Таврическом направлении наши защитники мощно уничтожили почти роту оккупантов
ВСУ мощно уничтожают оккупантов
Вечером 11 мая в Генштабе сообщили, что наша авиация за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.
К тому же в течение этих суток украинские защитники уничтожили 7 вражеских БПЛА разных типов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
- 8 пунктов управления,
- 13 районов сосредоточения живой силы,
- 1 склад боеприпасов,
- 1 состав горюче-смазочных материалов,
- 5 артиллерийских подразделений на огневых позициях,
- 1 средство противовоздушной обороны,
- 2 важных цели врага.
Какая ситуация на фронте
Актуальные потери россиян на фронте
По состоянию на 11 мая враг потерял уже 196 920 своих солдат. Только за прошедшие сутки статистику пополнили 610 бойцов противника. Потери в технике:
- танков – 3 740;
- боевых бронированных машин – 7287;
- артиллерийских систем – 3053;
- РСЗО – 557;
- средств ПВО – 310;
- самолетов – 308;
- вертолетов – 294;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 2627;
- крылатых ракет – 970;
- кораблей/катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5984;
- специальной техники – 391.