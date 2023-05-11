На сегодняшний день вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка.

Важно На Таврическом направлении наши защитники мощно уничтожили почти роту оккупантов

ВСУ мощно уничтожают оккупантов

Вечером 11 мая в Генштабе сообщили, что наша авиация за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

К тому же в течение этих суток украинские защитники уничтожили 7 вражеских БПЛА разных типов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

8 пунктов управления,

13 районов сосредоточения живой силы,

1 склад боеприпасов,

1 состав горюче-смазочных материалов,

5 артиллерийских подразделений на огневых позициях,

1 средство противовоздушной обороны,

2 важных цели врага.

Какая ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях в течение суток враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Красный Хутор Черниговской области и Кренидовка, Зноб-Новгородское, Уралово Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Нововасиловка, Украинское, Искрисковщина, Белополье, Яструбино, Кондратовка и Басовка Сумской области, а также Гурьев, Глубокое, Старица, Бугруватка, Огурцово, Гатище, Волчанск, Бочков, Тыхе, и Большой Бурлук в Харьковской области.

На Купянском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Одрадное, Дворичанское, Каменка, Тополя, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток враг вел наступательные действия в районе Серебрянского лесничества, успеха не имел. Нанес авиационный удар по населенному пункту Спирне. Артиллерийские обстрелы получили Макеевка, Невское Луганской области, Белогоровка, Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Берестовое и Веселое Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник продолжает вести наступление. Продолжаются бои в городе Бахмут. За сутки вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Ступочки. Нанес авиационный удар по районам населенных пунктов Бахмут, Курдюмовка и Нью-Йорк. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Марково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Александро-Шультино, Южное, Торецкое, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Северное и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время вражеские обстрелы подверглись населенным пунктам Остро, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг вел наступательные действия в районе Новомихайловки, успеха не имел. Нанес авиаудары вблизи Угледара и Пречистовка. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Константиновка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка и Пречистовка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Малая Токмачка, Омельник и Кизомыс. Между тем, совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. В частности: Времьевка, Новополье Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Золотая Балка, Веселое, Львове, Ивановка, Антоновка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и Херсон.

Актуальные потери россиян на фронте

По состоянию на 11 мая враг потерял уже 196 920 своих солдат. Только за прошедшие сутки статистику пополнили 610 бойцов противника. Потери в технике: