На сьогодні ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка.
Важливо На Таврійському напрямку наші захисники потужно знищили майже роту окупантів
ЗСУ потужно нищать окупантів
Ввечері 11 травня у Генштабі повідомили, що наша авіація за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.
До того ж протягом цієї доби українські захисники знищили 7 ворожих БпЛА різних типів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:
- 8 пунктів управління,
- 13 районів зосередження живої сили,
- 1 склад боєприпасів,
- 1 склад пально-мастильних матеріалів,
- 5 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях,
- 1 засіб протиповітряної оборони,
- 2 важливих цілі ворога.
Яка ситуація на фронті
Актуальні втрати росіян на фронті
Станом на 11 травня ворог втратив уже 196 920 своїх солдатів. Лиш за минулу добу статистику поповнили 610 бійців противника. Втрати у техніці:
- танків – 3 740;
- бойових броньованих машин – 7 287;
- артилерійських систем – 3 053;
- РСЗВ – 557;
- засобів ППО – 310;
- літаків – 308;
- гелікоптерів – 294;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 627;
- крилатих ракет – 970;
- кораблів /катерів – 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 984;
- спеціальної техніки – 391.