На сьогодні ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка.

Важливо На Таврійському напрямку наші захисники потужно знищили майже роту окупантів

ЗСУ потужно нищать окупантів

Ввечері 11 травня у Генштабі повідомили, що наша авіація за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

До того ж протягом цієї доби українські захисники знищили 7 ворожих БпЛА різних типів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

8 пунктів управління,

13 районів зосередження живої сили,

1 склад боєприпасів,

1 склад пально-мастильних матеріалів,

5 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях,

1 засіб протиповітряної оборони,

2 важливих цілі ворога.

Яка ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках протягом доби ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Красний Хутір Чернігівської області та Кренидівка, Зноб-Новгородське, Уралове Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Нововасилівка, Українське, Іскрисківщина, Білопілля, Яструбине, Кіндратівка та Басівка Сумської області, а також Гур'їв, Глибоке, Стариця, Бугруватка, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Тихе, Синельникове, Зибине, Бочкове, Бударки та Великий Бурлук на Харківщині.

На Куп’янському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Одрадне, Дворічанське, Кам'янка, Тополі, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Табаївка Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом доби ворог вів наступальні дії в районі Серебрянського лісництва, успіху не мав. Завдав авіаційного удару по населеному пункту Спірне. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське Луганської області, Білогорівка, Торське, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне, Берестове та Веселе Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник продовжує вести наступ. Тривають бої у місті Бахмут. Протягом доби вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Ступочки. Завдав авіаційного удару по районах населених пунктів Бахмут, Курдюмівка та Нью-Йорк. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Маркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Костянтинівка, Олександро-Шультине, Південне, Торецьк, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки. Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Степове, Авдіївка, Сєверне та Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Водночас ворожих обстрілів зазнали населені пункти Гостре, Георгіївка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог вів наступальні дії в районі Новомихайлівки, успіху не мав. Завдав авіаударів поблизу Вугледара та Пречистівка. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Мала Токмачка, Омельник та Кізомис. Поміж тим, здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Зокрема: Времівка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Мала Токмачка та Кам’янське Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Золота Балка, Веселе, Львове, Іванівка, Антонівка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Актуальні втрати росіян на фронті

Станом на 11 травня ворог втратив уже 196 920 своїх солдатів. Лиш за минулу добу статистику поповнили 610 бійців противника. Втрати у техніці: