Бои за Бахмут и в этом направлении продолжаются, а оккупаны снова выдают желаемое за действительное. Об этом в прямом эфире телемарафона рассказала Анна Маляр, передает 24 Канал.

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Какая сейчас ситуация в Бахмуте

Ситуация в Бахмуте остается крайне сложной, но о захвате города российскими войсками не говорится. Замминистра обороны рассказала, что это обычная тактика россиян – заранее объявлять об успехах в еще не выигранных боях. Также Маляр отметила, что нередко случается так, что поставленные цели оккупантам так и не удается достичь.

Через год в Бахмуте российские войска продвинулись всего на километр или два, и Анна Маляр убеждена, что в этой ситуации это можно считать фактически "стоянием на месте". Также она заверила, что ВСУ выполнили все поставленные перед ними задачи, в частности, уничтожили немало личного состава врага и уменьшили его наступательный потенциал.

"Кажется, будто нет новостей, но ключевая новость в том, что дальше они не идут, потому что им не дают Вооруженные Силы", – сообщила заместитель министра обороны.

Также Анна Маляр отметила, что хотя оккупанты и сосредоточивают все свои информационные усилия на Бахмуте, тяжелой остается также ситуация и в Марьянке и Авдеевке. Российские войска имеют задачу взять эти два города под контроль, но, несмотря на преимущество и в живой силе, и в технике, оккупантам это все же не удается.

Наши Вооруженные Силы очень мощно их (оккупантов – 24 Канал) останавливают, и они не могут продвигаться. И если мы анализируем бои за Бахмут – это с прошлого августа продолжается, и они не могут продвинуться,

– заявила Маляр.

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