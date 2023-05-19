Об этом в интервью 24 Каналу рассказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. Он отметил основные задачи украинских военных, которых удалось достичь.

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"В самом городе враг ведет наступательные действия и поражает большим огнем наши позиции. За эти сутки в районах Бахмута и его окрестностях 477 раз обстрелял разными типами артиллерии, совершил 9 авианалетов. Мы на севере и юге Бахмута пытаемся наносить врагу контратакующие удары дальше", – отметил Череватый.

ВСУ держат Бахмут

Украинские силы уступают врагу в количестве личного состава и техники на данном направлении, но продолжают держать оборону и контратаковать, отметил представитель Восточной группировки ВСУ. Так, за 9,5 месяцев оборонной операции ВСУ достигают поставленных целей.

Мы ведем успешную оборонительную операцию много месяцев подряд, наносим максимальные потери врагу, обессиливаем его, наносим определенные тактические поражения и в рамках этого нам удается проводить контрнаступательные действия на этих участках фронта. За эти сутки было где-то до 500 метров на разных участках Бахмутского фронта,

– сообщил он.

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Потери врага

Главная ударная сила врага в Бахмуте – отряды ЧВК "Вагнер", которые сформированы из набранных заключенных и остатков из предыдущих отрядов, отметил военный. Они несут многочисленные потери: только за минувшие сутки ликвидирован 141 наемник, 220 получили ранения и еще 1 попал в плен. В таких обстоятельствах враг не может выполнять боевые задачи, а его моральное состояние "далеко от оптимального".

"9,5 месяцев они видели, как на их глазах погибало немало сослуживцев. Они понимают, что имея такое количество личного состава и техники не могут прорвать фронт и достичь определенного результата. Также видят прибытие новых партий, количество раненых и убитых. Мы слышим с перехватов и от пленных, что они в отчаянии, не понимают смысл пребывания здесь", – добавил Сергей Череватый.

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