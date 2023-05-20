Согласно данным Генштаба, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили еще 670 оккупантов. Однако отметим, что это ориентировочные данные, поскольку сложно вести точные подсчеты в ходе активных боевых действий. То есть количество убитых российских военных может быть еще выше.
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Потери российской армии в полномасштабной войне
С начала полномасштабного вторжения на утро 20 мая ВСУ ликвидировали 202 430 российских захватчиков.
Также враг потерял десятки тысяч единиц важной техники.
Потери врага в технике:
- танков – 4 единицы,
- боевых бронированных машин – 7 382 единицы,
- артиллерийских систем – 3 229 единиц,
- РСЗО – 564 единицы,
- средства ПВО – 325 единиц,
- самолетов – 308 единиц,
- вертолетов – 294 единицы,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 801 единица,
- крылатые ракеты – 1 011,
- корабли и катера – 18 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6 103 единицы,
- специальная техника – 423 единицы.
Потери оккупантов за сутки
За минувшие сутки, 19 мая, ВСУ превратили в металлолом еще 4 российских танка, 5 боевых бронированных машин, 19 артиллерийских систем и 6 средств ПВО. Также наши защитники сбили 32 российских беспилотника и уничтожили 20 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а еще 4 единицы специальной техники.
Потери России в войне по состоянию на утро 20 мая / Генштаб ВСУ