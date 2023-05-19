В частности, в результате вражеского обстрела Кривого Рога Днепропетровской области, населенных пунктов Степногорск Запорожской области и Берислав Херсонской области, есть погибшие и раненые гражданские. Также атака уничтожила частные жилые дома и другую гражданскую инфраструктуру.
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Что происходило на разных направлениях
В Генштабе ВСУ отметили, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Оккупанты и дальше сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток там произошло 70 боевых столкновений. Самые ожесточенные бои – за Бахмут и Марьинку.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация не имеет существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявляют.
На Северском и Слобожанском направлениях россияне нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Волфино, Славгород, Плетеновка Сумской области. В течение этих суток враг также произвел минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов:
- Блешня Черниговской области,
- Малушино в Сумской области,
- Уды, Гатище, Плетеневка, Покаляне, Бударки, Землянки и Тополи в Харьковской области.
На Купянском направлении захватчики вели безрезультатные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Также они нанесли авиационные удары вблизи Григоровки, Ольшаной и Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись:
- Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестово Харьковской области,
- Стельмаховка Луганской области.
На Лиманском направлении в течение суток оккупанты не проводили наступательных действий. Артиллерийским обстрелам подверглись, в частности:
- Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области,
- Верхнекаменское и Спорное Донецкой области.
Украинские защитники продолжают защищать государство / Фото Генштаба ВСУ
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На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Также оккупанты вели бесполезные наступательные действия в направлении населенных пунктов Ивановское и Белая Гора.
Захватчики нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Ступочки и Белая Гора. От вражеских обстрелов пострадали:
- Васюковка,
- Орехово-Василовка,
- Григоровка,
- Богдановка,
- Бахмут,
- Ивановское,
- Часов Яр,
- Предтечино,
- Белая Гора,
- Дилиевка,
- Дружба,
- Северное Донецкой области.
На Авдеевском направлении россияне вели наступательные действия в направлении Новокалинового, Степного, Авдеевки и Первомайского, но успеха не имели. В течение суток они нанесли авиаудар в районе Авдеевки, а также совершили артиллерийские обстрелы поблизости:
- Новокалинового,
- Бердичев,
- Авдеевки,
- Тоненького,
- Первомайского,
- Карловки и Невельского Донецкой области.
На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отразили многочисленные атаки оккупантов в районе города Марьинка. Обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Курахово и Екатериновка Донецкой области.
На Шахтерском направлении в течение суток захватчики вели напрасные наступательные действия в районе Новомихайловки. В то же время они:
- нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Золотая Нива,
- совершили обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Богоявленка, Максимовка, Золотая Нива и Большая Новоселка.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться. Оккупанты нанесли авиационный удар по населенному пункту Кизомис, а также обстреляли ряд населенных пунктов, в частности:
- Гуляйполе, Новоданиловка, Малые Щербаки, Степное, Каменское и Плавни Запорожской области;
- Золотая Балка, Берислав, Степановка и Херсон.
Силы обороны отбивают атаки оккупантов / Фото Генштаба ВСУ
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Россияне соединили остров Джарилгач с материковой частью
По подтвержденной информации, российские оккупационные войска соединили остров Джарилгач с оккупированной материковой частью Херсонской области в районе населенного пункта Лазурное, засыпав переправу на остров песком.
Это сделано для более интенсивного использования природоохранной территории национального парка для военных нужд. В частности, оккупанты обустроили на острове военный полигон,
– сообщили в Генштабе.
Российские оккупанты продолжают нести большие потери на поле боя. Поэтому они продолжают оборудовать гражданские учебные заведения временно оккупированных территорий под медицинские учреждения. В частности, в населенном пункте Голубовка Луганской области местную школу россияне обустроили под военный госпиталь. На лечение туда привезли около 50 раненых захватчиков.
В свою очередь, авиация Сил обороны за сутки нанесла:
- 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники,
- 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника.
В течение этих суток украинские воины также уничтожили 3 крылатые ракеты "Калибр", 16 иранских ударных БпЛА Shahed и 2 вражеских разведывательных БпЛА разного типа.
В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
- 1 пункт управления,
- 6 районов сосредоточения вооружения и военной техники,
- 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях,
- 6 станций радиоэлектронной борьбы противника.
ВСУ наносят оккупантам потери / Фото Генштаба ВСУ