В частности, в результате вражеского обстрела Кривого Рога Днепропетровской области, населенных пунктов Степногорск Запорожской области и Берислав Херсонской области, есть погибшие и раненые гражданские. Также атака уничтожила частные жилые дома и другую гражданскую инфраструктуру.

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Что происходило на разных направлениях

В Генштабе ВСУ отметили, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Оккупанты и дальше сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток там произошло 70 боевых столкновений. Самые ожесточенные бои – за Бахмут и Марьинку.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация не имеет существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявляют.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Волфино, Славгород, Плетеновка Сумской области. В течение этих суток враг также произвел минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов:

Блешня Черниговской области,

Малушино в Сумской области,

Уды, Гатище, Плетеневка, Покаляне, Бударки, Землянки и Тополи в Харьковской области.

На Купянском направлении захватчики вели безрезультатные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Также они нанесли авиационные удары вблизи Григоровки, Ольшаной и Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись:

Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестово Харьковской области,

Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток оккупанты не проводили наступательных действий. Артиллерийским обстрелам подверглись, в частности:

Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области,

Верхнекаменское и Спорное Донецкой области.



Украинские защитники продолжают защищать государство / Фото Генштаба ВСУ

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На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Также оккупанты вели бесполезные наступательные действия в направлении населенных пунктов Ивановское и Белая Гора.

Захватчики нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Ступочки и Белая Гора. От вражеских обстрелов пострадали:

Васюковка,

Орехово-Василовка,

Григоровка,

Богдановка,

Бахмут,

Ивановское,

Часов Яр,

Предтечино,

Белая Гора,

Дилиевка,

Дружба,

Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении россияне вели наступательные действия в направлении Новокалинового, Степного, Авдеевки и Первомайского, но успеха не имели. В течение суток они нанесли авиаудар в районе Авдеевки, а также совершили артиллерийские обстрелы поблизости:

Новокалинового,

Бердичев,

Авдеевки,

Тоненького,

Первомайского,

Карловки и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отразили многочисленные атаки оккупантов в районе города Марьинка. Обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Курахово и Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток захватчики вели напрасные наступательные действия в районе Новомихайловки. В то же время они:

нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Золотая Нива,

совершили обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Богоявленка, Максимовка, Золотая Нива и Большая Новоселка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться. Оккупанты нанесли авиационный удар по населенному пункту Кизомис, а также обстреляли ряд населенных пунктов, в частности:

Гуляйполе, Новоданиловка, Малые Щербаки, Степное, Каменское и Плавни Запорожской области;

Золотая Балка, Берислав, Степановка и Херсон.



Силы обороны отбивают атаки оккупантов / Фото Генштаба ВСУ

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Россияне соединили остров Джарилгач с материковой частью

По подтвержденной информации, российские оккупационные войска соединили остров Джарилгач с оккупированной материковой частью Херсонской области в районе населенного пункта Лазурное, засыпав переправу на остров песком.

Это сделано для более интенсивного использования природоохранной территории национального парка для военных нужд. В частности, оккупанты обустроили на острове военный полигон,

– сообщили в Генштабе.

Российские оккупанты продолжают нести большие потери на поле боя. Поэтому они продолжают оборудовать гражданские учебные заведения временно оккупированных территорий под медицинские учреждения. В частности, в населенном пункте Голубовка Луганской области местную школу россияне обустроили под военный госпиталь. На лечение туда привезли около 50 раненых захватчиков.

В свою очередь, авиация Сил обороны за сутки нанесла:

12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники,

4 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

В течение этих суток украинские воины также уничтожили 3 крылатые ракеты "Калибр", 16 иранских ударных БпЛА Shahed и 2 вражеских разведывательных БпЛА разного типа.

В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

1 пункт управления,

6 районов сосредоточения вооружения и военной техники,

2 артиллерийских подразделения на огневых позициях,

6 станций радиоэлектронной борьбы противника.



ВСУ наносят оккупантам потери / Фото Генштаба ВСУ