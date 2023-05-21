Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції в Японії у рамках зустрічі G7 21 травня, інформує 24 Канал.

Дивіться також ЗСУ взяли Бахмут у напівоточення: захисники тримають кілька споруд у місті

Найскладніше, якби в Бахмуті була якась військова тактична помилка і люди могли опинитись в оточені. Тоді військові знають, як діяти та як не допустити, щоб наші люди потрапили в полон до ворога,

– заявив Володимир Зеленський.

"Ніяких подвійних трактувань": ЗСУ все ще у Бахмуті

Президент зазначив, що наші війська перебувають у Бахмуті, виконують завдання. У яких саме точках наші війська, президент сказав, що не уточнюватиме зі зрозумілих причин.

Сьогодні наші військові перебувають у Бахмуті, виконують дуже важливі завдання. В яких саме точках, ділитись не буду, але це говорить про те, що Бахмут не охоплений сьогодні Росією. Ніяких подвійних тлумачень тут бути не може,

– наголосив Володимир Зеленський.

Що цьому передувало

Сьогодні, 21 травня, зранку ЗМІ поширили інформацію про те, що, мовляв, Володимир Зеленський повідомив, що Україна більше не контролює Бахмут. В ОП – спростували інформацію, насправді президент мав на увазі, що від міста майже нічого не залишилося.

Найімовірніше, причиною плутанини та неправильного трактування слів Зеленського стала фраза "на сьогодні Бахмут лише в наших серцях". Тож, тепер президенту довелось уточнити та підтвердити те, що ЗСУ все ще у Бахмуті.