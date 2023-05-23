Таку думку 24 Каналу озвучив майор ЗСУ в запасі, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. За його словами, така ж проблема була раніше в українських бійців.
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"Напівоточення дозволяє нам рухатись у Бахмут та з Бахмута, тримати його під вогневим контролем. Ми це й робили, зараз це можна робити ще вправніше. Тому у них виникає така ж проблема, яка була у наших військових на дорозі з Часового Яру до Бахмута, по якій можна було щось підвозити", – вважає майор ЗСУ у запасі.
ЗСУ просуватимуться у Бахмуті
Гетьман зазначив, що власник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин заявляв про ротацію серед своїх найманців. ЗСУ зможуть просуватись та оточити угрупування вагнерівців.
На мою думку, коли вагнерівці зрозуміють, що можуть бути оточені, і ще не відбудеться ротація, то буде команда на вихід з Бахмута від Пригожина. Бахмут буде автоматично звільнений, бо вони з нього вийдуть. Скажуть, що це був "жест доброї волі",
– припустив він.
Ветеран російсько-української війни наголосив, що просування ЗСУ по фалангах у Бахмуті – це дуже важливо.
Гетьман про бої за Бахмут: дивіться відео
Ситуація у Бахмуті: останні новини
- Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський українські заявив, що захисники продовжують просуватись по фалангах передмістя Бахмута та фактично наближаються до взяття міста-фортеці у тактичне оточення.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що станом на 21 травня українські захисники взяли Бахмут у напівоточення. Ворог втратив частину панівних висот довкола. Триває просування ЗСУ по флангах.
- Вона розповіла, що наразі у місті російські окупанти здійснюють зачистку тих територій, які захопили. У такий спосіб загарбники шукають, чи раптом не залишилися у місті українські диверсійні групи.
- За словами Маляр, на сьогодні Збройні Сили України контролюють частину Бахмута. Контроль залишився над певними інфраструктурними та промисловими об’єктами, а також приватним сектором.