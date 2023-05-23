Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан. Он добавил, что, выйдя на Клещиевку, ВСУ практически полностью разблокировали "дорогу жизни".
Читайте также Жданов предположил, возможна ли ротация вагнеровцев в Бахмуте
У ВСУ есть четкая стратегия, поэтому они дождались хорошей погоды и сейчас начинают вытеснять врага, принимая в полуокружение. Пока украинские бойцы расположены на высотах, с которых контролируют ситуацию в Бахмуте.
Будут как в тире
В Бахмут россияне заводят не только российские линейные части, но и так называемый первый корпус "ЛДНР".
"Это еще старые донецкие, которых не знают куда деть. На утилизацию скорее всего, потому и завозят в Бахмут на места вагнеровцев", – отметил Свитан.
Россия хочет выполнить три задачи одновременно:
- выпустить Пригожин;
- утилизировать первый корпус "ЛДНР";
- информационно Пригожин ударит по генералитету по штабам русской армии.
"Взял ли кто-то Бахмут? Выдавил ли украинские части полностью? Об этом даже речь не идет. Мы как контролировали их, так и будем контролировать", – подчеркнул военный эксперт.
Вооруженные Силы разблокировали дорогу в район "Самолета", движение военной амуниции из Константиновки и "дорогу жизни", на которую в свое время вышли россияне.
Украинские бойцы сейчас двигаются к полуокружению Бахмута. Далее, находясь на холмах, с помощью артиллерии будут уничтожать россиян, которые будут располагаться внизу Бахмута.
"Они у нас будут как в тире. Будем как зайцев расстреливать", – сказал Свитан.
Роман Свитан объяснил, почему россиянам следует бежать из Бахмута: смотрите видео
Какая ситуация в Бахмуте: коротко
- Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин вместе со своими наемниками планирует пересидеть ключевые месяцы контрнаступления ВСУ в тылу. Главарь вагнеровцев заявил, что планирует полностью отойти по всей линии фронта до 1 июня.
- Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый подтвердил, что по состоянию на 22 мая ВСУ удается удерживать позиции в Бахмуте. Он отметил, что оборонная стратегия по Бахмуту имеет несколько целей.
- Иностранные журналисты показали, как выглядит Бахмут спустя почти 10 месяцев боевых действий. Оккупанты уже превратили районный центр в сплошную руину.