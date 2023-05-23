Иностранные журналисты показали, как выглядит город почти через 10 месяцев боевых действий. Россия фактически стерла его с лица земли.
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Как выглядит Бахмут
Издание показало кадры, сделанные с помощью беспилотника 19 мая 2023 года. Там видны обожженные когда-то жилые дома, разрушенные школы, покрытые воронками парки.
Бахмут разрушен,
– констатирует издание и показывает кадры из города.
Как выглядит Бахмут после месяцев тяжелых боев: смотрите видео
"Россияне провозглашают победу в этой битве. Украинцы, которые завоевывают окрестности, говорят, что гибель города – это не конец кампании по изгнанию россиян из руин, а лишь еще один этап в катастрофической войне", – написало издание.
Журналисты также объясняют, что понятие "победителя" бросает вызов тому, что явно потеряно. Ведь много жизней и домов в некогда мирном городе, известном своими соляными шахтами и игристым вином, в основном превратились в пепел.
В городе, наполненном смертью и разрушениями, признаки жизни являются исключением,
– объяснили журналисты.
Ведь они запечатлели на видео местных жителей, которые, несмотря на обстрелы, пытались перейти в другое место.
В Офисе Президента также показали уничтоженный Бахмут
Бахмут. В истории "мир", который несет Россия, навсегда будет выглядеть именно так. Тотальное разрушение, никакого развития. Идеологически – это утопия. Варварство никогда не дает развития, оно уносит будущее у самих варваров,
– написала Дарья Заровна.
Советник по коммуникациям руководителя Офиса Президента Украины добавила, что Украина отстроит города, а Россия всегда будет утопией.
"И, как и любая утопическая империя – необязательно сохранит нынешнюю форму", – добавил Заровна.
Как Россия уничтожила украинский Бахмут: смотрите видео
Последние новости из Бахмутского направления
- Россияне заявили о "взятии" Бахмута. В действительности там до сих пор продолжаются бои за город. Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, что Пригожин кичится якобы "взятием" Бахмута, в том числе и потому, что им нужна хоть надуманная победа после более чем 9 месяцев боев за районный центр.
- Временный исполняющий обязанности командира 3-й ОШБр, майор Родион Кудряшов рассказал, что украинским защитникам удалось ликвидировать целый батальон мотострелковой бригады. Речь идет о двох ротах 72-й бригады регулярных войск России – более 100 человек "двухсотых" и свыше 100 человек "трехсотых".
- Джо Байден заявил, что Россия потеряла в боях за Бахмут более 100 тысяч военных. Вероятно, речь идет о раненых и убитых.