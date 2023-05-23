Российские войска продолжают сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки на этих направлениях произошло более 30 боевых столкновений.
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По-прежнему в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.
Россияне наступали возле Масютовки и Белогоровки
Россияне наступали в районе Масютовки: карта боевых действий
Оккупанты наступали в районе Белогоровки: карта боев
Какая ситуация в Бахмуте
Карта боевых действий на Бахмутском направлении
Спикер Восточной группировки Сергей Череватый накануне рассказал, что на Бахмутском направлении нашим военным удалось на разных участках продвинуться от 200 до 400 метров. Украинские подразделения держат оборону в юго-западной части города.
Карта боевых действий на Авдеевском направлении
Карта боев в Марьинке
Какая ситуация на других направлениях
На Шахтерском россияне не проводили наступательных действий и продолжают обороняться на Запорожском и Херсонском направлениях. На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Оккупанты обстреляли приграничье Черниговской, Сумской и Харьковской областей.
Силы обороны отрабатывают по оккупантам
- Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 2 – по зенитно-ракетным комплексам.
- Наши защитники за прошедшие сутки уничтожили 4 крылатых ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555, российский ударный вертолет Ми-24, 23 ударных дрона Shahed и 9 вражеских разведывательных БПЛА.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 пункта управления, 3 района сосредоточения вооружения и военной техники, 4 склада боеприпасов, 11 артиллерийских средств, радиолокационную станцию и 3 станции радиоэлектронной борьбы российских оккупантов.