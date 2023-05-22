Об этом заявил спикер Восточной группировки Сергей Череватый в эфире телемарафона, информирует 24 Канал. По его словам, россияне продолжают попытки полной оккупации Бахмута, поскольку для них это является приоритетной целью.
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Враг хочет захватить то место, где украинские подразделения держат оборону – Юго-Западную часть города.
В то же время, на флангах наши подразделения пытаются давить на врага и, по возможности, в рамках нашей оборонной операции контратаковать его. В частности, за эти сутки удалось на разных участках от 200 до 400 метров продвинуться,
– рассказал Череватый.
Спикер также прокомментировал заявление главаря вагнеровцев Евгения Пригожина о намерении уйти из Бахмута.
"Я верю в его желание уйти оттуда, потому что вижу ежедневные сводки, знаю их потери и знаю, что им не приходит больше пополнение из тюрем", – отметил Череватый.
Актуально о ситуации в Бахмуте
- Предварительно заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что ВСУ все еще контролируют небольшую часть Бахмута. Воины удерживают район "Самолета". В то же время враг продолжает стягивать силы на Бахмутское направление.
- А Пригожин сегодня заявил, что его солдат с 1 июня не будет на передовой. Мол, есть потребность в переформировании.
- И тут Пригожину можно поверить, переформирование вагнеровцам нужно как никогда: его войска разбиты.
- Так, по данным министра обороны Алексея Резникова, Россия потеряла под Бахмутом до 70 тысяч убитыми и ранеными военными.