Об этом заявил спикер Восточной группировки Сергей Череватый в эфире телемарафона, информирует 24 Канал. По его словам, россияне продолжают попытки полной оккупации Бахмута, поскольку для них это является приоритетной целью.

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Враг хочет захватить то место, где украинские подразделения держат оборону – Юго-Западную часть города.

В то же время, на флангах наши подразделения пытаются давить на врага и, по возможности, в рамках нашей оборонной операции контратаковать его. В частности, за эти сутки удалось на разных участках от 200 до 400 метров продвинуться,

– рассказал Череватый.

Спикер также прокомментировал заявление главаря вагнеровцев Евгения Пригожина о намерении уйти из Бахмута.

"Я верю в его желание уйти оттуда, потому что вижу ежедневные сводки, знаю их потери и знаю, что им не приходит больше пополнение из тюрем", – отметил Череватый.

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