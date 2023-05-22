Про це заявив речник Східного угруповання Сергій Череватий в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал. За його словами, росіяни продовжують спроби повної окупації Бахмута, оскільки для них це є пріоритетною метою.
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Наразі ворог хоче захопити те місце, де українські підрозділи тримають оборону, – Південно-Західну частину міста.
Водночас на флангах наші підрозділи намагаються тиснути на ворога і, по можливості, в рамках нашої оборонної операції контратакувати його. Зокрема, за цю добу вдалося на різних ділянках від 200 до 400 метрів просунутися,
– розповів Череватий.
Речник також прокоментував заяву ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина про намір піти з Бахмута.
"Я вірю в його бажання піти звідти, тому що бачу щоденні зведення, знаю їхні втрати та знаю, що їм не приходить більше поповнення з в'язниць", – зазначив Череватий.
Актуально про ситуацію у Бахмуті
- Попередньо заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що ЗСУ все ще контролюють невелику частину Бахмута. Воїни утримують район "Літака". Водночас ворог продовжує стягувати сили на Бахмутський напрямок.
- А Пригожин сьогодні заявив, що його вояк з 1 червня не буде на передовій. Мовляв, є потреба у переформуванні.
- І тут Пригожину таки можна повірити, переформування вагнерівцям потрібне як ніколи: його війська розбиті.
- Так, за даними міністра оборони Олексія Резнікова, Росія втратила під Бахмутом до 70 тисяч вбитими і пораненими військовими.