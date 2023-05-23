Російські війська продовжують зосереджувати основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. За минулу добу на цих напрямках відбулось понад 30 бойових зіткнень.

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Як і раніше, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка.

Росіяни наступали біля Масютівки та Білогорівки

На Куп'янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки Харківської області. Противник завдав авіаударів поблизу Орлянського, Кислівки і Табаївки Харківської області. Також росіяни обстріляли населені пункти в Харківській і Луганській областях.

Росіяни наступали в районі Масютівки: карта бойових дій

На Лиманському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Там же та поблизу Верхньокам'янського Донецької області – завдали авіаударів. Також артилерійських обстрілів зазнали кілька населених пунктів у Донецькій і Луганській областях.

Окупанти наступали в районі Білогорівки: карта боїв

Яка ситуація у Бахмуті

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Бої за місто Бахмут тривають. Противник завдав авіаударів в районах Бахмута, Іванівського та Білої Гори. Від ворожих обстрілів постраждали понад 10 міст і сіл Донецької області.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку

Речник Східного угруповання Сергій Череватий напередодні розповів, що на Бахмутському напрямку нашим військовим вдалося на різних ділянках просунутися від 200 до 400 метрів. Українські підрозділи тримають оборону в південно-західній частині міста.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямках Новокалинового, Сєверного, Водяного та Первомайського. Протягом доби завдав авіаударів біля Авдіївки та Первомайського. Противник з артилерії обстріляв Донецьку область.

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку

На Мар'їнському напрямку відбито численні атаки противника в районі міста Мар'їнка. Також ворожих обстрілів зазнало село Побєда, що неподалік.

Карта боїв у Мар'їнці

Яка ситуація на інших напрямках

На Шахтарському росіяни не проводили наступальних дій та продовжують оборонятися на Запорізькому й Херсонському напрямках. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Окупанти обстріляли прикордоння Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

Сили оборони відпрацьовують по окупантах