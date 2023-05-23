Іноземні журналісти показали, як виглядає місто після майже 10 місяців бойових дій. Росія фактично стерла його з лиця землі.
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Як виглядає Бахмут
Видання показало кадри, зроблені з допомогою безпілотника 19 травня 2023 року. Там видно обпалені вщент колись житлові будинки, зруйновані школи, вкриті вирвами парки.
Бахмут зруйнований,
– констатує видання та показує кадри з міста.
Як виглядає Бахмут після місяців важких боїв: дивіться відео
"Росіяни проголошують перемогу в цій битві. Українці, які завойовують околиці, кажуть, що загибель міста – це не кінець кампанії з вигнання росіян з руїн, а лише ще один етап у катастрофічній війні", – написало видання.
Журналісти також пояснюють, що поняття "переможця" кидає виклик тому, що явно втрачено. Адже багато життів і будинків у колись мирному місті, яке відоме своїми соляними шахтами та ігристим вином, здебільшого перетворилися на попіл.
У місті, наповненому смертю та руйнуваннями, ознаки життя є винятком,
– пояснили журналісти.
Адже вони зафіксували на відео місцевих мешканців, які, попри обстріли, намагались перейти в інше місце.
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Бахмут. В історії "мір", який несе Росія, назавжди буде виглядати саме так. Тотальне руйнування, жодного розвитку. Ідеологічно – це утопія. Варварство ніколи не дає розвитку, воно забирає майбутнє в самих варварів,
– написала Дарія Зарівна.
Радниця з питань комунікацій керівника Офісу Президента України додала, що Україна відбудує міста, а Росія завжди буде утопією.
"І як і кожна утопічна імперія – необов'язково збереже нинішню форму", – додав Зарівна.
Як Росія знищила український Бахмут: дивіться відео
Останні новини з Бахмутського напрямку
- Росіяни заявили про "взяття" Бахмута. Насправді ж там досі тривають бої за місто. Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий розповів, що Пригожин хизується нібито "взяттям" Бахмута, зокрема й тому, що їм потрібна хоч надумана перемога після понад 9 місяців боїв за районний центр.
- Тимчасовий виконувач обов'язків командира 3-ї ОШБр, майор Родіон Кудряшов розповів, що українським захисникам вдалось ліквідувати цілий батальйон мотострілецької бригади. Мовиться про дві роти 72-а бригади регулярних військ Росії – понад 100 осіб "двохсотих" і понад 100 осіб "трьохсотих".
- Джо Байден заявив, що Росія втратила у боях за Бахмут понад 100 тисяч військових. Ймовірно, мовиться про поранених та вбитих.