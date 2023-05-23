Іноземні журналісти показали, як виглядає місто після майже 10 місяців бойових дій. Росія фактично стерла його з лиця землі.

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Як виглядає Бахмут

Видання показало кадри, зроблені з допомогою безпілотника 19 травня 2023 року. Там видно обпалені вщент колись житлові будинки, зруйновані школи, вкриті вирвами парки.

Бахмут зруйнований,

– констатує видання та показує кадри з міста.

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"Росіяни проголошують перемогу в цій битві. Українці, які завойовують околиці, кажуть, що загибель міста – це не кінець кампанії з вигнання росіян з руїн, а лише ще один етап у катастрофічній війні", – написало видання.

Журналісти також пояснюють, що поняття "переможця" кидає виклик тому, що явно втрачено. Адже багато життів і будинків у колись мирному місті, яке відоме своїми соляними шахтами та ігристим вином, здебільшого перетворилися на попіл.

У місті, наповненому смертю та руйнуваннями, ознаки життя є винятком,

– пояснили журналісти.

Адже вони зафіксували на відео місцевих мешканців, які, попри обстріли, намагались перейти в інше місце.

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Бахмут. В історії "мір", який несе Росія, назавжди буде виглядати саме так. Тотальне руйнування, жодного розвитку. Ідеологічно – це утопія. Варварство ніколи не дає розвитку, воно забирає майбутнє в самих варварів,

– написала Дарія Зарівна.

Радниця з питань комунікацій керівника Офісу Президента України додала, що Україна відбудує міста, а Росія завжди буде утопією.

"І як і кожна утопічна імперія – необов'язково збереже нинішню форму", – додав Зарівна.

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