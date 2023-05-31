Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он убежден, что Украине следует продолжать помогать.

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Война заставила НАТО прийти в себя

Макрон заявил, что сегодня необходимо всеми средствами помочь Украине, чтобы она смогла провести эффективное контрнаступление против российских захватчиков.

Это то, чем мы сейчас занимаемся. Мы должны активизировать наши усилия, потому что то, что произойдет в ближайшие несколько месяцев, дает шанс даже на крепкий мир,

– заметил президент Франции.

По его словам, полномасштабная война России против Украины заставила НАТО прийти в себя. Теперь странам Евросоюза нужно покупать европейское оружие и приобретать "мощные ударные возможности",

"От нас, европейцев, зависит, сможем ли мы в будущем защитить себя. Европа обороны, европейская опора в рамках НАТО просто необходима. Это единственный способ быть надежными в долгосрочной перспективе", - считает Макрон.

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