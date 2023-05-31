Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, офицер армии обороны Израиля Игаль Левин. По его словам, использование ВСУ ракет Storm Shadow – также часть наступления украинских бойцов.
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Все не произойдет за один день
Левин отметил, что наступление не может произойти за один день, ведь это серия длительных мер. Он вспомнил, что операция по освобождению Херсона началась в июне, а выгнать оккупантов удалось в октябре.
Форсировали реку под селом Давыдов Брид, там был создан плацдарм. Это была часть сделки. Село Посад-Покровское было освобождено еще раньше. Это часть архитектуры освобождения. Уничтожение логистики началось в конце июля и начале августа,
– объяснил он.
Военный эксперт подчеркнул, что процесс занял долгие месяцы. Он добавил, что сейчас такая же ситуация, но процессы уже продолжаются.
Подготовка к контрнаступлению ВСУ: главное
- Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что сейчас продолжаются подготовительные действия для контрнаступления ВСУ против российских захватчиков. Он подчеркнул, что это займет не один день или определенную дату, для подготовки нужно время.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что Украина готова к мощному контрнаступлению для освобождения из-под оккупации наших территорий. По его словам, украинские воины начнут наступление, когда командиры рассчитают, что "мы можем получить лучший результат на этом этапе войны".
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский отметил, что скоро придет время, когда украинские защитники перейдут к активным наступательным действиям.