Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, офицер армии обороны Израиля Игаль Левин. По его словам, использование ВСУ ракет Storm Shadow – также часть наступления украинских бойцов.

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Все не произойдет за один день

Левин отметил, что наступление не может произойти за один день, ведь это серия длительных мер. Он вспомнил, что операция по освобождению Херсона началась в июне, а выгнать оккупантов удалось в октябре.

Форсировали реку под селом Давыдов Брид, там был создан плацдарм. Это была часть сделки. Село Посад-Покровское было освобождено еще раньше. Это часть архитектуры освобождения. Уничтожение логистики началось в конце июля и начале августа,

– объяснил он.

Военный эксперт подчеркнул, что процесс занял долгие месяцы. Он добавил, что сейчас такая же ситуация, но процессы уже продолжаются.

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