Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін. За його словами, використання ЗСУ ракет Storm Shadow – також частина наступу українських бійців.

Читайте також Контрнаступ ЗСУ може початися завтра, післязавтра чи через тиждень, – Данілов

Усе не відбудеться за один день

Левін зазначив, що наступ не може відбутись за один день, адже це серія тривалих заходів. Він пригадав, що операція зі звільнення Херсона розпочалась у червні, а вигнати окупантів вдалось у жовтні.

Форсували річку під селом Давидів Брід, там був створений плацдарм. Це була частина операції. Село Посад-Покровське було звільнене ще раніше. Це частина архітектури звільнення. Знищення логістики почалось у кінці липня та початку серпня,

– пояснив він.

Військовий експерт наголосив, що процес зайняв довгі місяці. Він додав, що зараз така ж ситуація, але процеси вже тривають.

Підготовка до контрнаступу ЗСУ: головне