Проте до таких заяв і провокацій ворога слід бути готовими. Зараз відбуваються оборонно-наступальні дії з елементами тестування оборонних ліній Росії та збільшенням інтенсивності обстрілів транспортно-логістичної тилової інфраструктури Росії. Про це 24 Каналу сказав радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Не треба допомагати ворогові

Як наголосив Подоляк, Збройні Сили України поводяться зовсім інакше. Буде менше розмов, натомість більше дій.

Всю війну ми даємо в прямому ефірі, з певними обмеженнями, зрозуміло, на відміну від Росії. У нас з вами усе, що пишуть у російських пабліках та говорять у міноборони Росії має викликати таку собі саркастичну іронію,

– зазначив радник ОП.

Він вважає, що усе це фантастично. Нехай росіяни себе лякають і створюють максимально панічний простір у своїй країні.

"І давайте їм не допомагати. Не будемо вступати у дискусію, в цьому немає жодного сенсу. Немає з ким там розмовляти, зокрема і в межах переговорних процесів", – акцентував Михайло Подоляк.

Чіткі рішення вже затверджені

Ставка Верховного Головнокомандувача вже ухвалила чіткі рішення. Президент Володимир Зеленський сказав, що вже затверджено: хто, куди і як рухатиметься.

Мені здається, що сьогодні і Міноборони, і Генштаб тримають інформаційну ситуацію під контролем. І усе це виглядатиме достатньої ефектно та ефективно. Думаю, ми з вами будемо цілком задоволені, як наші хлопці просуваються вперед,

– запевнив Подоляк.

Водночас слід пам'ятати, що війна – це трагедія. Не йдеться про якісь "івенти"тощо.

"Мене засмучує нерозуміння нашими партнерами, що кожен день, поки ми говоримо про ATACMS, гине певна кількість красивих і мужніх людей. Ми не говоримо про росіян – там немає ні красивих, ні мужніх. Подивіться, яких героїв вони зробили в цій війні. Для мене це – повне варварство", – резюмував Михайло Подоляк.

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