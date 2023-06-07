Про це секретар Ради національної безпеки та оборони заявив в інтерв'ю. Данілов підкреслив – просування на деяких ділянках фронту не є початком великої операції з деокупації України.

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"Коли ми почнемо – всі дізнаються"

Данілов спростував заяви російської пропаганди щодо буцімто початку великого контрнаступу ЗСУ.

Все це неправда. Коли все це почнеться, це вирішать наші військові. Коли ми почнемо контрнаступ, всі про це дізнаються, побачать,

– акцентував Данілов.

В інтерв'ю також Данілов підняв тему підриву Каховської ГЕС. Він розвіяв сумніви західних ЗМІ, що росіяни буцімто не причетні до катастрофи на дамбі. Разом з тим, Данілов підкреслив, що техногенна катастрофа, створена загарбниками, не вплине на контрнаступ ЗСУ.

"У них був військовий компонент. Це був план номер один... Вони вірили, що ми будемо просуватися в цьому напрямку. Їхні дії не призведуть до тих наслідків, до яких вони хотіли б", – заявив секретар РНБО.

Окрім того, Данілов впевнений, що саме російський диктатор Владімір Путін віддав наказ про теракт на Каховській ГЕС. Ба більше, він заявив, що через підрив дамби на Україну тепер можуть тиснути та спонукати до мирних переговорів. Данілов вчергове повторив, що цього не буде, поки російські військові перебувають на території країни.

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