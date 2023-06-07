Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны заявил в интервью. Данилов подчеркнул – продвижение на некоторых участках фронта не начало большой операции по деоккупации Украины.

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"Когда мы начнем – все узнают"

Данилов опроверг заявления российской пропаганды относительно начала большого контрнаступления ВСУ.

Всё это неправда. Когда все это начнется, это решат наши военные. Когда мы начнем контрнаступление, все об этом узнают, увидят,

– акцентировал Данилов.

В интервью Данилов также поднял тему подрыва Каховской ГЭС. Он развеял сомнения западных СМИ, что россияне вроде бы не причастны к катастрофе на дамбе. Вместе с тем Данилов подчеркнул, что техногенная катастрофа, созданная захватчиками, не повлияет на контрнаступление ВСУ.

"У них был военный компонент. Это был план номер один... Они верили, что мы будем продвигаться в этом направлении. Их действия не приведут к последствиям, к которым они хотели бы", - заявил секретарь СНБО.

Кроме того, Данилов уверен, что именно российский диктатор Владимир Путин отдал приказ о теракте на Каховской ГЭС. Более того, он заявил, что из-за подрыва дамбы на Украину теперь могут давить и побуждать к мирным переговорам. Данилов в очередной раз повторил, что этого не будет, пока российские военные находятся на территории страны.

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