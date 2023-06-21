Відповідну резолюцію підтримав комітет Палати представників США із закордонних справ. У ній закликають адміністрацію Джо Байдена надати нашій державі далекобійні ракети ATACMS, які Україна просить упродовж понад року повномасштабного вторгнення.

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ATACMS критично важливі

Глава комітету, республіканець Майкл Маккол зробив чітку заяву під час обговорень. За його словами, ATACMS критично важливі для долі контрнаступу ЗСУ.

ATACMS мають радіус дії до 190 миль (понад 300 кілометрів – 24 Канал), що дозволяє українським силам завдавати ударів по територіях, які утримують росіяни,

– наголосив він.

Він також зазначив, що адміністрація Байдена дарма побоюється. Нагадаємо, що зволікають з передачею ATACMS буцімто тому, що переймаються через те, що ці ракети використають, щоб атакувати Росію.

"Україна обіцяла не використовувати їх для ударів по території Росії", – сказав Маккол.

Він нагадав, що наша держава вже отримала далекобійні ракети Storm Shadow. Їх нам надала Велика Британія.

Важливий момент! Щоб у США відповідну резолюцію ухвалили, необхідно, щоб вона отримала підтримку від Палати представників і Сенату.

За яких умов нам дадуть ATACMS

Спробувала пролити світло на це питання пані посол України у США Оксана Маркарова. За її словами, зрушення у питанні про ці далекобійні ракети зафіксували наприкінці травня цього року.

Вона зауважила, що замість відповіді "просто забудьте про це" з'явилася нова риторика. Києву сказали, що можливість передачі ATACMS обговорюється.

Маркарова додала, що "непереборних червоних ліній" в обговоренні передачі озброєння нашій державі немає. Саме тому Білий дім спільно з Києвом обговорюють безліч варіантів. Слід пам'ятати, що щодо деяких пунктів нам ствердно казали "Ні", але згодом це озброєння Україна отримувала.

За словами пані посла України у США, щоб наша держава отримала ATACMS, необхідно буде виконати такі умови: