У Німеччині повідомили, що протягом 2023 року більш ніж вдвоє збільшили фінансування ініціативи з розбудови потенціалу безпеки – тепер воно сягає 5,4 мільярда євро на рік. Частина з цих грошей підуть і на допомогу Україні.
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Пакет допомоги Україні від Німеччини
Україна отримала від Німеччини нову військову допомогу, до якої ввійшло чимало видів озброєння. Зокрема, передали з Берліна боєприпаси для артилерії, 155-міліметрові високоточні керовані боєприпаси та 2 тисячі звичайних снарядів.
Також Україна отримає і захисні та спеціальні засоби, серед яких будуть і 6 автомобілів для охорони кордону. Що ж до засобів логістики, Німеччина передала 2 броньовані тягачі HX81 для важких напівпричепів, зокрема для танків Leopard 2A7, з двома напівпричепами.
В уряді Німеччини заявили, що з міркувань безпеки не надаватимуть деталі щодо способів транспортування допомоги та точних дат її передачі. Окрім того, анонсувала Німеччина і передачу Україні боєприпасів до ЗРК Patriot.
Нагадаємо, що 14 травня Німеччина також оголосила про пакет військової допомоги для України, загальна вартість якого склала 2,7 мільярда євро. У цьому пакеті Україні передали системи ППО та танки Leopard-1.
Військова допомога Україні від партнерів: останні новини
- У Пентагоні провели аудит щодо військової допомоги Україні та знайшли у бюджеті ще 6,2 мільярда доларів, які не потрібно погоджувати у Конгресі. Ці гроші підуть на подальшу допомогу в озброєнні ЗСУ.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що 21 червня оголосить про новий пакет допомоги Україні. Наразі невідомо, які типи озброєння можуть в нього ввійти.
- Україна все ще прагне отримати західні винищувачі F-16. Проте міністр оборони Олексій Резніков переконаний, що прибудуть вони в Україну не раніше 2024 року.