Та, якщо буде рішення передати Україні далекобійні ракети ATACMS, то вже за кілька днів вони можуть бути в Україні. Про це 24 Каналу заявив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан.

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"Можуть бути відстріляні й знищений той самий Кримській міст. Три дні всього треба, якщо постаратися. За три дні ATACMS можуть зруйнувати Кримський міст після ухвалення рішень", – припустив Світан.

Та щоби відстрілювати ці далекобійні ракети, Україні вистачає високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS.

Завдання виконувати буде можна

Наприклад, на аеродромі у Старокостянтинові у 2018 році уже були винищувачі F-15. Тоді американські пілоти прилітали туди на навчання. Окупанти атакували цей аеродром наприкінці травня 2023 року. Тоді в Повітряних Силах закликали не драматизувати ситуацію і заявили, що боєздатність там буде відновлено. Намагалися росіяни туди поцілити й 23 червня, але сили ППО знищили усі ракети.

"Він (аеродром – 24 Канал) прикритий, значить, там можна виконувати бойові завдання в повному об'ємі", – зауважив військовий експерт.

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Як можна посилити воєнний потенціал

Щоби підготувати українських льотчиків за стандартною програмою, треба від 3 до 4 місяців. А за пришвидшеною – треба лише 2 місяці.

"Якщо зараз, припустимо, буде ухвалено рішення про передання F-16, в кінці літа зможемо їх побачити на базі та в роботі на лінії фронту", – сказав льотчик-інструктор.

Утім, інженерський склад доведеться навчати до пів року, не менше. Однак, наприклад, іноземні громадяни можуть долучитися до Інтернаціонального легіону. Україна може прийняти інженерів, техніків з інших країн.

"Вони стануть комбатантами й будуть виконувати бойові завдання інженерів та навчати вже наших інженерів на нашій землі", – наголосив полковник ЗСУ в запасі.

Якщо буде така можливість наприкінці літа, то тоді українській армії, яка до того часу буде вже підходити до Криму, під час наступу буде доданий доволі значний воєнний потенціал.

А якщо з відповідною підготовкою, то вже цими літаками можна буде, принаймні, почати працювати по висотах Донбасу. По тих підвищеннях, чим нині займаються російські війська,

– додав Роман Світан.

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