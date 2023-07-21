Также начали писать о детонации кислородных баллонов. Действительно, на опубликованных в телеграм-каналах кадрах слышны звуки взрывов, заметно пожар и густой черный дым. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко написал, что взрывы прогремели на улице Балаклавской, пишет 24 Канал.

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Что происходило во временно оккупированном Симферополе

Симферополь. Улица Балаклавская. Как обстоят дела? Что-то с лицом?

– сронизировал Андрющенко.

Российские пропагандистские телеграм-канал поспешили написать, что якобы пожар вспыхнул в продуктовом магазине. Мол, уже по состоянию на 18:15 21 июля огонь локализовали.

В местных телеграм-каналах также написали, что пожар был в продуктовом магазине Симферополя на улице Балаклавской. Кроме того, отметили, что после того, как пожар охватил пивной магазин и аптеку, начали взрываться кислородные баллоны. Однако это неподтвержденные данные.

Взрывы в Симферополе 21 июля: смотрите видео

В Симферополе раздавались взрывы: смотрите видео

По неподтвержденным данным, в Симферополе взорвались кислородные баллоны: смотрите видео

Взрывы в Симферополе: смотрите видео

Пропагандисты написали, что, по предварительным данным, в здании взорвался счетчик. Именно поэтому загорелось три магазина на 400 квадратных метрах. Район остался без света. У врагов традиционно никто вроде бы не пострадал.

В телеграм-каналах показали фото с места пожара

В Симферополе сгорел "Фермерский островок" с пивным магазином и аптекой на Балаклавской улице. Взрываются (по состоянию на 18:21 21 июля – 24 Канал) кислородные баллоны,

– заявили во вражеских телеграм-каналах.

В Крыму более суток детонировали снаряды на Старокрымском полигоне

В ночь на 19 июля в Крыму прозвучали взрывы на Старокрымском полигоне, что в Кировском районе временно оккупированного Крыма

Как следствие, так называемым оккупационным властям пришлось эвакуировать местных жителей. В частности, российские захватчики эвакуировали более 2 тысяч местных из четырех населенных пунктов – Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное.

Также врагам пришлось перекрыть трассу "Таврида", которая у оккупантов считается дорогой "федерального значения". Она соединяет в Крыму Керчь, Симферополь и Севастополь.

Боеприпасы на полигоне в оккупированном Старом Крыму детонировали более суток. Хотя россияне убеждали вечером 20 июля, что якобы ощущается "существенное снижение частоты детонации".