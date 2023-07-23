Лише за минулу добу наші захисники та захисниці очистили землю від ще 630 окупантів. Загалом втрати країни-терориста вже сягнули 241 960 військових.
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Втрати агресора у техніці
- Танків – 4151 (+11),
- бойових броньованих машин – 8105 (+9),
- артилерійських систем – 4658 (+29),
- РСЗВ – 697 (+4),
- засобів ППО – 451 (+3),
- літаків – 315 (+0),
- гелікоптерів – 310 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3958 (+14),
- крилатих ракет – 1298 (+0),
- кораблів / катерів –18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7172 (+13),
- спеціальної техніки – 696 (+5).
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Втрати Росії / Інфографіка Генштабу ЗСУ
ЗСУ знищили ворожу нафтобазу й склади у Криму
Дуже "тривожно" 22 липня було в тимчасово окупованому Криму. Згодом у СтратКомі ЗСУ повідомили, що українські захисники знищили російську нафтобазу та ворожі склади в Октябрському.