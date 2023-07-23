Лише за минулу добу наші захисники та захисниці очистили землю від ще 630 окупантів. Загалом втрати країни-терориста вже сягнули 241 960 військових.

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Втрати агресора у техніці

Танків – 4151 (+11),

бойових броньованих машин – 8105 (+9),

артилерійських систем – 4658 (+29),

РСЗВ – 697 (+4),

засобів ППО – 451 (+3),

літаків – 315 (+0),

гелікоптерів – 310 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3958 (+14),

крилатих ракет – 1298 (+0),

кораблів / катерів –18 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 7172 (+13),

спеціальної техніки – 696 (+5).

Зверніть увагу Знищений склад БК і нафтобаза: все, що відомо про удар ЗСУ по тилу Росії в Октябрському

Втрати Росії / Інфографіка Генштабу ЗСУ

ЗСУ знищили ворожу нафтобазу й склади у Криму

Дуже "тривожно" 22 липня було в тимчасово окупованому Криму. Згодом у СтратКомі ЗСУ повідомили, що українські захисники знищили російську нафтобазу та ворожі склади в Октябрському.