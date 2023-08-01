Наші військові закріплюються на досягнутих рубежах та з артилерії б'ють по цілях противника, проводять контрбатарейну боротьбу. Тільки протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.

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Що відбувається на лінії фронту

На Волинському та Поліському напрямках – ситуація суттєво не змінилась.

На Сіверському та Слобожанському напрямках – Росія вдарила з авіації в районах Степного Сумської області та Удів на Харківщині, здійснила мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів. Зокрема, постраждали Сеньківка, Тур'я, Блешня, Бучки Чернігівської області, Мефодіївка, Ситне, Старикове, Могриця, Степок і Рясне на Сумщині та Уди, Ветеринарне, Стариця, Вовчанськ, Нестерне і Бударки Харківської області.

На Куп'янському напрямку – ЗСУ успішно тримають оборону та відбили атаки ворогів східніше Берестового на Харківщині та біля Новоселівського Луганської області. Росія з авіації вдарила в районі Дружелюбівки Донецької області, з артилерії та мінометів по понад 10 населених пунктах, зокрема Одрадному, Колодязному, Кам'янці, Фиголівці, Новомлинську та Западному Харківської області.

На Лиманському напрямку – Кремль з авіації вдарив північніше Серебрянки та біля Спірного Донецької області. Під вогнем ворожої артилерії були Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське і Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку – ворог вдарив з артилерії по понад 10 населених пунктів. Зокрема, Роздолівці, Оріхово-Василівці, Григорівці, Іванівському, Предтечиному та Білій Горі Донецької області.

Яка ситуація в районі Бахмута: дивіться на карті

На Авдіївському напрямку – Росія вдарила з авіації в районах Нью-Йорка та Авдіївки, обстріляла Бердичі, Авдіївку, Первомайське та Карлівку Донецької області.

На Мар'їнському напрямку – Кремль з авіації вдарив в районі Красногорівки, ЗСУ стримують ворога в районах Мар’їнки та Побєди. З артилерії Кремль атакував Мар’їнку, Побєду, Георгіївку та Гостре Донецької області.

На Шахтарському напрямку – Росія з авіації вдарила в районах Вугледара, Благодатного та Старомайорського. В районі останнього Кремль марно спробував відновити втрачене положення та продовжує обстріли населених пунктів Водяне, Вугледар та Благодатне Донецької області.

На Запорізькому напрямку – вороги зосереджують основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. З авіації вдарили в районах Малинівки та Малої Токмачки Запорізької області, з артилерії – по понад 15 населених пунктах.

Яка ситуація на Запорізькому напрямку: дивіться на карті

На Херсонському напрямку – Росія далі зберігає військову присутність. Ворог атакував з артилерії понад 25 населених пунктів.



Яка ситуація на фронті: дивіться карту

ЗСУ успішно ліквідовують ворога

Авіація сил оборони України завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника та 3 – по зенітно-ракетних комплексах ворога.