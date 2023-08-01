Наші військові закріплюються на досягнутих рубежах та з артилерії б'ють по цілях противника, проводять контрбатарейну боротьбу. Тільки протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.

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ЗСУ успішно ліквідовують ворога