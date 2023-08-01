Про це повідомили британські розвідники. За їхніми даними, на Півдні загальні проблеми для російських командирів включатимуть нестачу артилерійських боєприпасів, брак резервів і проблеми із забезпеченням флангів підрозділів в обороні.

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Яка ситуація з контрнаступом ЗСУ на Півдні

Як розповіли у розвідці, на Півдні України інтенсивні бої продовжують зосереджуватися на двох напрямках. На південь від Оріхова українські війська зосередилися проти 58-ї загальновійськової армії Росії.

58 загальновійськова армія Росії, швидше за все, бореться з бойовою втомою та виснаженням у передових полках, які перебувають у напружених боях понад вісім тижнів.

Далі на схід, на південь від Великої Новосілки, російські війська, що обороняються, стягнуті зі Східного та Південного військових округів, що, ймовірно, створює проблеми з координацією.

Елементи 5-ї загальновійськової армії, ймовірно, перебувають під особливим тиском і, ймовірно, також відчувають, що їм давно назріла ротація з лінії фронту,

– зазначили британські розвідники.

Експерти наголосили, що на півдні загальні проблеми для російських командирів, швидше за все, включатимуть нестачу артилерійських боєприпасів, брак резервів і проблеми із забезпеченням флангів підрозділів в обороні.

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