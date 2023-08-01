Про це повідомили британські розвідники. За їхніми даними, на Півдні загальні проблеми для російських командирів включатимуть нестачу артилерійських боєприпасів, брак резервів і проблеми із забезпеченням флангів підрозділів в обороні.
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Яка ситуація з контрнаступом ЗСУ на Півдні
Як розповіли у розвідці, на Півдні України інтенсивні бої продовжують зосереджуватися на двох напрямках. На південь від Оріхова українські війська зосередилися проти 58-ї загальновійськової армії Росії.
58 загальновійськова армія Росії, швидше за все, бореться з бойовою втомою та виснаженням у передових полках, які перебувають у напружених боях понад вісім тижнів.
Далі на схід, на південь від Великої Новосілки, російські війська, що обороняються, стягнуті зі Східного та Південного військових округів, що, ймовірно, створює проблеми з координацією.
Елементи 5-ї загальновійськової армії, ймовірно, перебувають під особливим тиском і, ймовірно, також відчувають, що їм давно назріла ротація з лінії фронту,
– зазначили британські розвідники.
Експерти наголосили, що на півдні загальні проблеми для російських командирів, швидше за все, включатимуть нестачу артилерійських боєприпасів, брак резервів і проблеми із забезпеченням флангів підрозділів в обороні.
Контрнаступ ЗСУ триває: останні новини
- На Куп’янському напрямку противник штурмував та здійснював пошук слабких місць в нашій обороні.
Активно намагався наступати в районах південніше Новоселівського з метою витіснення наших підрозділів за бар’єрний рубіж річки Оскіл. Але безуспішно. Наші сили оборони потужно стримують ворожі війська.
- На Лиманському напрямку противник також намагався наступати вів дії з метою витіснення наших військ в районі Серебрянського лісу. Всі дії ворога безсуспішні.
- На Бахмутському напрямку ворог протягом тижня всіма силами намагався зупинити наш наступ, але наші оборонці поступово просувались. Звільнена площа на Бахмутському напрямку загалом складає 37 квадратних кілометрів. За тиждень звільнено 2 квадратних кілометрів.
- На Авдіївському, Мар’їнському напрямках противник зосереджував основні зусилля на веденні наступальних дій з метою встановлення повного контролю над населеним пунктом Мар’їнка та оточення населеного пункту Авдіївка – успіху не мав.
- Під щільним вогнем авіації та артилерії Сили оборони України звільнили населений пункт Старомайорське Донецької області.
- На Півдні Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. На напрямку Мала Токмачка, Роботине Запорізької області мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Звільнена площа складає 204,7 квадратних кілометрів. Збільшено за тиждень на 12,6 квадратних кілометрів.