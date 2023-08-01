Об этом сообщили британские разведчики. По их данным, на Юге общие проблемы для российских командиров будут включать в себя нехватку артиллерийских боеприпасов, нехватку резервов и проблемы с обеспечением флангов подразделений в обороне.

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Какая ситуация с контрнаступлением ВСУ на Юге

Как рассказали в разведке, на Юге Украины интенсивные бои продолжают сосредотачиваться на двух направлениях. Южнее Орехова украинские войска сосредоточились против 58-й общевойсковой армии России.

58 общевойсковая армия России, скорее всего, борется с боевой усталостью и истощением в передовых полках, которые находятся в напряженных боях более восьми недель.

Далее к востоку, к югу от Великой Новоселки, обороняющиеся российские войска стянуты с Восточного и Южного военных округов, что, вероятно, создает проблемы с координацией.

Элементы 5-й общевойсковой армии, вероятно, находятся под особым давлением и, вероятно, также чувствуют, что им давно назрела ротация с линии фронта,

– отметили британские разведчики.

Эксперты подчеркнули, что на юге общие проблемы для российских командиров, скорее всего, будут включать в себя нехватку артиллерийских боеприпасов, нехватку резервов и проблемы с обеспечением флангов подразделений в обороне.

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