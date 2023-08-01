Об этом сообщили британские разведчики. По их данным, на Юге общие проблемы для российских командиров будут включать в себя нехватку артиллерийских боеприпасов, нехватку резервов и проблемы с обеспечением флангов подразделений в обороне.
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Какая ситуация с контрнаступлением ВСУ на Юге
Как рассказали в разведке, на Юге Украины интенсивные бои продолжают сосредотачиваться на двух направлениях. Южнее Орехова украинские войска сосредоточились против 58-й общевойсковой армии России.
58 общевойсковая армия России, скорее всего, борется с боевой усталостью и истощением в передовых полках, которые находятся в напряженных боях более восьми недель.
Далее к востоку, к югу от Великой Новоселки, обороняющиеся российские войска стянуты с Восточного и Южного военных округов, что, вероятно, создает проблемы с координацией.
Элементы 5-й общевойсковой армии, вероятно, находятся под особым давлением и, вероятно, также чувствуют, что им давно назрела ротация с линии фронта,
– отметили британские разведчики.
Эксперты подчеркнули, что на юге общие проблемы для российских командиров, скорее всего, будут включать в себя нехватку артиллерийских боеприпасов, нехватку резервов и проблемы с обеспечением флангов подразделений в обороне.
Контрнаступление ВСУ продолжается: последние новости
- На Купянском направлении противник штурмовал и производил поиск слабых мест в нашей обороне.
Активно пытался наступать в районах южнее Новоселовского с целью вытеснения наших подразделений за барьерный рубеж реки Оскол. Но безуспешно. Наши силы обороны мощно сдерживают вражеские войска.
- На Лиманском направлении противник также пытался наступать вёл действия с целью вытеснения наших войск в районе Серебрянского леса. Все действия врага бесспорны.
- На Бахмутском направлении враг в течение недели всеми силами пытался остановить наше наступление, но наши защитники постепенно продвигались. Освобожденная площадь на Бахмутском направлении составляет 37 квадратных километров. За неделю освобождено 2 квадратных километра.
- На Авдеевском, Марьинском направлениях противник сосредотачивал основные усилия на ведении наступательных действий с целью установления полного контроля над населенным пунктом Марьинка и оцепления населенного пункта Авдеевка – успеха не имел.
- Под плотным огнем авиации и артиллерии Силы обороны Украины уволили населенный пункт Старомайорское Донецкой области.
- На Юге Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. На направлении Малая Токмачка, Роботино Запорожской области имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Освободившаяся площадь составляет 204,7 квадратных километров. Увеличено за неделю на 12,6 квадратных километров.