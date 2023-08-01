Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він зауважив, що її сенс – за результатами розвідки боєм розпочати певні дії у смузі забезпечення росіян для прориву.
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"Зараз ми спостерігаємо, як ця друга фаза по деяких напрямках вже майже дійшла до свого логічного завершення. По деяких напрямках – посередині, по деяких – ще треба просуватися", – сказав Коваленко.
Логічне завершення другої фази контрнаступу – це вихід на другу лінію оборони окупантів – тобто, основну. Нині, за словами військово-політичного оглядача, Сили оборони вийшли на неї на ділянці між населеними пунктами Роботине та Вербове. Там українська війська пробили "клин", який "упирається" в другу лінію оборони окупантів.
Однак, це ще не означає, що, якщо ЗСУ на неї вийшли, то будуть її одразу проривати. Нині українська армія проводитиме комплекс заходів щодо вирівнювання флангів. А згодом звільнятиме основні опорні пункти на другій лінії оборони ворога – це Роботине та Вербове.
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Із забезпеченням у росіян буде не дуже
Якщо говорити про іншу локацію, то це рух вниз вздовж річки Мокрі Яли у напрямку Старомлинівки – сама Старомлинівка. По флангах від неї нині триває робота Сил оборони в районі Новодонецького, Новомайорська та в напрямку Керменчика.
Останній населений пункт дуже важливий, адже там є панівна висота. Вона дозволить українській армії мати вогневий контроль не лише над Старомлинівкою, але й над Новопетриківкою та Красною Поляною.
А це – траса, по якій росіяни забезпечують свою артилерію боєприпасами "з коліс". Нині окупанти не використовують стаціонарні склади снарядів, а мають переважно колони логістичного забезпечення.
Якщо буде вогневий контроль над цією трасою, то фактично в радіусі дії цього вогневого контролю неможливо буде росіянам безпечно та хоча б більш-менш якісно забезпечувати свою артилерію боєприпасами,
– сказав Олександр Коваленко.
Що стосується правого флангу від Старомлинівки, то це відповідна робота в районі Приютного, Ремівки та Володиного. Це все "упирається" в Любимівку, Новозлатопіль та Орлинське. Любимівка – це фактично вихід на другу лінію оборони росіян.
Допоки не буде розв'язне питання з флангами, панівними висотами та опорними пунктами, говорити про те, що там відбувається нова фаза наступу – зарано. А коли буде саме прорив другої лінії оборони – то це буде третя фаза контрнаступу.
Що відбувається на фронті
- Українська армія продовжує наступати на різних напрямках. За минулий тиждень українські захисники звільнили 14 квадратних кілометрів української території. За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, на Бахмутському напрямку ЗСУ звільнили 2 квадратних кілометри, а на Півдні – 12.
- За даними британської розвідки, контрнаступ української армії на Півдні виснажив сили двох російських армій.
- Запеклі бої тривають на Сході. Росіяни намагаються наступати на Куп'янському, Сватівському та Лиманському напрямках. Збройні Сили України мужньо тримають оборону.