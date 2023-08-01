Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он отметил, что её смысл – по результатам разведки боем предпринять определенные действия в полосе обеспечения россиян для прорыва.
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"Сейчас мы наблюдаем, как эта вторая фаза по некоторым направлениям уже почти дошла до своего логического завершения. По некоторым направлениям – посередине, по некоторым – еще нужно продвигаться", – сказал Коваленко.
Логическое завершение второй фазы контрнаступления – это выход на вторую линию обороны оккупантов – то есть, основную. В настоящее время, по словам военно-политического обозревателя, Силы обороны вышли на неё на участке между населенными пунктами Работино и Вербовое. Там украинские войска пробили "клин", который "упирается" во вторую линию обороны оккупантов.
Однако это еще не означает, что, если ВСУ на неё вышли, то будут её сразу прорывать. В настоящее время украинская армия будет проводить комплекс мероприятий по выравниванию флангов. А впоследствии будет освобождать основные опорные пункты на второй линии обороны врага – это Работино и Вербовое.
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С обеспечением у россиян будет не очень
Если говорить о другой локации, то это движение вниз вдоль реки Мокрые Ялы в направлении Старомлиновки – сама Старомлиновка. По флангам от неё сейчас идет работа Сил обороны в районе Новодонецкого, Новомайорска и в направлении Керменчика.
Последний населенный пункт очень важен, ведь там есть господствующая высота. Она позволит украинской армии иметь огневой контроль не только над Старомлиновкой, но и Новопетриковкой, и Красной Поляной.
А это – трасса, по которой россияне снабжают свою артиллерию боеприпасами "с колес". В настоящее время оккупанты не используют стационарные составы снарядов, а имеют преимущественно колонны логистического обеспечения.
Если будет огневой контроль над этой трассой, то фактически в радиусе действия этого огневого контроля невозможно будет россиянам безопасно и хотя бы более или менее качественно снабжать свою артиллерию боеприпасами,
– сказал Александр Коваленко.
Что касается правого фланга от Старомлиновки, то это соответствующая работа в районе Приютного, Ремовки и Володиного. Это все "упирается" в Любимовку, Новозлатополь и Орлинское. Любимовка – это фактически выход на вторую линию обороны россиян.
Пока не будет решен вопрос с флангами, господствующими высотами и опорными пунктами, говорить о том, что там происходит новая фаза наступления – рано. А когда будет именно прорыв второй линии обороны – то это будет третья фаза контрнаступления.
Что происходит на фронте
- Украинская армия продолжает наступать по разным направлениям. За прошедшую неделю украинские защитники освободили 14 квадратных километров украинской территории. По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, на Бахмутском направлении ВСУ освободили 2 квадратных километра, а на Юге – 12.
- По данным британской разведки, контрнаступление украинской армии на Юге истощило силы двух российских армий.
- Тяжелые бои продолжаются на Востоке. Россияне пытаются наступать на Купянском, Сватовском и Лиманском направлениях. Вооруженные Силы Украины мужественно держат оборону.