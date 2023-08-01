Они отмечают, что в настоящее время таких масштабных продвижений, как осенью 2022 года в Харьковской области, у Украины еще не было. Однако убеждены, что контрнаступление ВСУ приносит достижения, хотя и не зрелищные, пишет 24 Канал.

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В ВСУ есть достижения и возможности прорыва

Старший сотрудник Европейского совета международных отношений, активно убеждавший правительство Германии предоставить Украине танки Leopard, Густав Грессель рассказал "Голосу Америки", что он разочарован. По его словам, готовность российских войск сдерживать контрнаступление ВСУ "оказалась высокой, или, по крайней мере, выше, чем был уровень готовности россиян к их зимним попыткам наступать".

Специалист объясняет, что "о минных полях было известно, однако летом россияне также проявили лучшую координацию применения дронов и сочетания действий сухопутных сил с воздушной поддержкой".

Но есть достижения и есть возможность прорыва. Украинцы еще не привлекли все свои силы в наступлении. Если им удастся добиться прорыва, они могут пустить в действие эти силы и использовать больше пространства для маневра. Следовательно, наступление в определенный момент может ускориться. Между тем бои на истощение также могут оказаться слабым местом России. Она полагается на дешевую пехоту: на мобилизованные, на подразделения, сформированные из заключенных, чтобы удерживать неподвижные позиции,

– объяснил Грессель.

Россия создала невиданную за почти 80 лет полосу препятствий

Австралийский генерал в отставке Мик Райан объяснил, что Россия готовилась к контрнаступлению ВСУ, поэтому враги на оккупированных территориях создали полосу препятствий "невиданную другими военными почти за 80 лет".

"Прорыв комбинированных оборонных препятствий является самым трудным делом для военного планирования и выполнения… Их осуществление очень медленное и приводит к высоким потерям", – пояснил Райан.

По его словам, для преодоления минных полей и прорывов препятствий применяют технику и технологии, которые не изменились за последние 50 лет.

В свою очередь аналитик Франц-Стефан Гейд и заявил, что в июле был у фронта, говорил с нашими военными и чиновниками. По его словам, Украина наступает медленно, потому что применяет преимущественно пехоту с поддержкой артиллерии.

Украине не хватает эффективной боевой авиации

Старший сотрудник Фонда Карнеги Майкл Кофман объясняет, что способ боев ВСУ обусловлен опытом и возможностями. Ведь у Украины нет эффективной боевой авиации. Однако он утверждает, что Запад должен поддержать украинский способ ведения войны.

В то же время, вышеупомянутый специалист Густав Грессель убеждает, что действительно оружие Запада имеет большие возможности, "но гораздо важнее то, кто с ним будет работать и как возможности определенных видов оружия интегрированы в комбинированные операции и насколько умело его применение сочетается с другими ресурсами".

Грессель убеждает: для длительной войны тренированные и опытные бойцы гораздо важнее техники, ведь танк можно купить, а знания и опыт командира танкиста – незаменимы. Ведь именно опытные бойцы, особенно командиры могут эффективно наступать, используя разную технику и роды войск.

Густав Грессель добавляет, что Украине нужны истребители и больше поставок техники, ведь до сих пор оно было ниже или немного больше затрат.

У нас еще нет таких объемов поставок, при которых можно сказать, что Россия терпит поражение в длительной войне на истощение, на которое рассчитывает Путин,

– заметил Грессель.

В Зеленского призывают к "политическому решению"

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в конце июля 2023 года согласился с министром обороны Италии Гвидо Крозетто. Последний заявил, что война в Украине и контрнаступление затянулись. Поэтому нужен "политический выбор, который определит окончание конфликта".

Михаил Подоляк пояснил, что подразумевается под этим политическим выбором:

разблокировать предоставление Украине авиации, включая самолеты F-16;

разблокировать передачу дальнобойных ракет;

увеличить поставки современных систем ПРО и ПВО.

"Все эти решения известны, но главное – их своевременность. Что касается остальных, нужно понимать: россияне должны быть выбиты с оккупированных территорий военным путем, а путинское вторжение – испытать тотальное фиаско", – заявил советник Андрея Ермака.

По его словам, любой другой "политический" результат – это крах системы глобального порядка безопасности и триумф тиранов по всему миру. Детальнее заявление итальянского министра читайте по ссылке.