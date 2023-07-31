Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк уже ответил Крозетто. Он заявил, что сейчас необходимо политическое решение о расширении военной помощи ВСУ.

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Заявления министра обороны Италии

По словам Крозетто, ситуация сегодня с войной в Украине якобы "зашла в тупик". Мол, речь идет о "долгом, если не очень долгом" периоде времени.

Также министр намекнул на переговоры Киева и Москвы.

Украинское контрнаступление, как некоторые из нас предполагали, столкнулось с разными трудностями. Российские окопы усложняют атакующие действия. Следовательно, может быть политический выбор, определяющий окончание конфликта,

– сказал Крозетто.

Ответ ОП

Позже Подоляк ответил министру обороны Италии. Он считает, что Крозетто "совершенно прав" по "политическому решению", однако это не то, на что намекал министр.

"Это решение очень простое и известное:

1. Решение о разблокировании предоставления авиации Украине, в том числе самолетов F-16.

2. Решение о разблокировании передачи ракет большой дальности.

3. Решение об увеличении поставок современных систем ПРО и ПВО.

Все эти решения известны, но главное – их своевременность... Во всем остальном нужно понимать, что россияне должны быть вытеснены с оккупированных территорий военным путем, а вторжение Путина должно потерпеть полное фиаско", – заявил Подоляк.

Он добавил, что в противном случае система глобальной безопасности может потерпеть крах, а "кровавые каннибалы победят по всему миру".

В Италии приняли решение о защите нашего неба

Напомним, ранее Владимир Зеленский был с официальным визитом в Италии. Украинский президент на пресс-конференции рассказал о результатах переговоров в Риме. Он заявил, что есть очень важные решения по защите нашего неба.

Однако президент не уточнил, о чем идет речь. Но он добавил, что переговоры касались реализации "формулы мира", о которой с Джорджей Мелони говорили уже несколько раз.