Заместительница министра обороны Анна Маляр создала сообщение в соцсетях. Она рассказала об успехах наших защитников.

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Что происходит на Востоке

Маляр сообщила, что Силы обороны эффективно сдерживают наступление войск страны-агрессорки на Купянском и Лиманском направлениям. На Бахмутском направлении ВСУ продолжают наступление на южном фланге.

Российские оккупанты захотели восстановить утраченное положение в окрестностях Клещиевки. Однако их попытки потерпели неудачу.

Заместительница Алексея Резникова назвала Авдеевское и Марьинское направления неприступными для захватчиков.

Сколько они (россияне – 24 Канал) не пытаются там наступать, ничего не выходит. Но останавливать их там непросто. Наши мужественные бойцы каждый день в тяжелых боях и сплошных обстрелах защищают там Украину,

– объяснила она.

По словам Маляр, на Мелитопольском и Бердянском направлениях тоже продолжаются наступательные действия. Так, наши защитники имеют частичный успех в направлении Урожайное, южнее и юго-восточнее Старомайорского, несмотря на сопротивление противника и сверхтяжелые условия.

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