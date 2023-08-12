Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що Сили оборони мають успіхи у Запорізькій області. Наступ ЗСУ погіршує російську оборону, тому окупантам доводиться передислоковуватися.
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До чого може призвести постійна передислокація окупантів
Через контрнаступ ЗСУ окупантам доводиться переміщувати свої підрозділи. Як доказ, в ISW наводять факт ротації кадирівців, які вперше опинилися у деяких районах Запорізької області. Вочевидь, їх перекинули на цю ділянку фронту, аби стримувати українські наступальні операції.
За даними аналітиків, ймовірні бічні передислокації російських військ припускають, що українські наступальні операції значно послабили чинні оборонні сили Росії у Запорізькій області, де ЗСУ досягли тактичних успіхів. Аби посилити позиції загарбників, вони спонукали російське командування направити підрозділи для посилення оборони на цій критичній ділянці лінії фронту.
Відсутність оперативних резервів у росіян означає, що командуванням росармії доведеться проводити більше бічних передислокацій, якщо вони хочуть у майбутньому посилити певні ділянки фронту. Проте така передислокація ще більше послабить російську оборону в сукупності,
– мовиться у звіті.
Аналітики ISW припускають, що передислокації, швидше за все, підвищать ймовірність того, що російським силам доведеться відступити на підготовлені оборонні позиції без суттєвої підтримки у разі прориву. Таким чином, подальша ротація окупантів, які стоять в обороні, створює можливості для будь-якого прориву, що може стати вирішальним.
Яка ситуація на фронті
- Протягом минулої доби відбулося близько 30 бойових зіткнень. Зокрема, ЗСУ успішно відбили наступальні операції російських загарбників на Куп'янському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.
- На Шахтарському напрямку ворог намагається відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області. Проте успіху не має, адже ЗСУ дають потужну відсіч ворогові.
- До слова, Володимир Зеленський заявив, що Україна перехопила і зберігає ініціативу у війні. Він також зауважив, що українці щодня проходять складні моменти серед сирени повітряної тривоги, російські обстріли, дуже жорстокі бої на передовій.