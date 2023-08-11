Відповідну заяву український лідер зробив, виступаючи з нагоди Дня молоді, інформує 24 Канал. Український лідер наголосив, що цей день триває в Україні не 24 години, а постійно. Бо щодня потрібен кожен з нас.

Зверніть увагу Провів селектор із військовими та розвідкою під звуки ППО: Зеленський звернувся до українців

Ми перехопили і зберігаємо ініціативу в цій війні. Українські кроки мають значення. Наші з вами кроки. Кроки всього народу України, кожного і кожної з вас,

– наголосив президент.

Зеленський додав, що українці щодня долають складні моменти. Лунає повітряна тривога, а росіяни не припиняють свої обстріли. Окрім того, на передовій тривають дуже жорстокі бої.

Зеленський виступив на Всеукраїнському молодіжному форумі "Відновлення в єдності": дивіться відео

Кожен здобуває важливий результат

Український лідер наголосив, що на Всеукраїнському молодіжному форумі "Відновлення в єдності" зібралися військові, волонтери, спортсмени, науковці, популярні автори, діячі, музиканти, люди, які забезпечують роботу соціальних і державних інституцій, будують відносини з міжнародними партнерами, а отже – здобувають для України потужну зброю.

"Кожен здобуває такий важливий результат. Разом з усіма. Заради нашої країни, нашого народу, нашої з вами землі, нашої свободи", – наголосив Зеленський.

Він побажав кожному потужних результатів. Бо життя кожного – це і є життя України майбутнього. Українці точно здолають усіх ворогів. А тоді разом відбудують Україну.