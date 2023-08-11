Ранковий селектор 11 серпня проходив під звуки роботи ППО на Київщині, як повідомив президент. На селекторній нараді говорили з військовими, розвідкою, урядовцями.

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Які зустрічі провів сьогодні президент

МВС доповіло про ситуацію в регіонах, ліквідацію наслідків російських ударів та роботу ДСНС. Мінстратегпром – про виробництво снарядів і техніки в Україні, а СБУ – про вагому роботу проти колаборантів. Зеленський подякував рятувальникам і працівникам спецслужб і підкреслив: обсяги снарядів і техніки постійно збільшуються.

Головні акценти дня – експорт зерна та формула миру.

Про те, які є альтернативи стосовно експорту зерна транзитним коридором, говорили з керівником ГУР Будановим, головкомом Залужним, командувачем ВМС Неїжпапою, керівником СБУ Малюком, міністерством інфраструктури.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, профільні заступники керівника Офісу Андрій Сибіга та Ігор Жовква працювали з послами країн-партнерів заради Формули миру – щоб до неї долучались нові країни. Президент Замбії, із яким говорив Зеленський, підтримує формулу миру.

Ще одна держава Глобального Півдня підтримує наші ініціативи. Це дуже важливо,

– наголосив український президент.

До фронту, за словами голови держави, "щоденна увага, щоденна підтримка, щоденне посилення". Він подякував тим, хто воює за Україну та працює на державу.

Звернення Зеленського 11 серпня: дивіться відео

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Які ще важливі рішення були сьогодні