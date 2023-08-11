Ранковий селектор 11 серпня проходив під звуки роботи ППО на Київщині, як повідомив президент. На селекторній нараді говорили з військовими, розвідкою, урядовцями.
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Які зустрічі провів сьогодні президент
МВС доповіло про ситуацію в регіонах, ліквідацію наслідків російських ударів та роботу ДСНС. Мінстратегпром – про виробництво снарядів і техніки в Україні, а СБУ – про вагому роботу проти колаборантів. Зеленський подякував рятувальникам і працівникам спецслужб і підкреслив: обсяги снарядів і техніки постійно збільшуються.
Головні акценти дня – експорт зерна та формула миру.
- Про те, які є альтернативи стосовно експорту зерна транзитним коридором, говорили з керівником ГУР Будановим, головкомом Залужним, командувачем ВМС Неїжпапою, керівником СБУ Малюком, міністерством інфраструктури.
- Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, профільні заступники керівника Офісу Андрій Сибіга та Ігор Жовква працювали з послами країн-партнерів заради Формули миру – щоб до неї долучались нові країни. Президент Замбії, із яким говорив Зеленський, підтримує формулу миру.
Ще одна держава Глобального Півдня підтримує наші ініціативи. Це дуже важливо,
– наголосив український президент.
До фронту, за словами голови держави, "щоденна увага, щоденна підтримка, щоденне посилення". Він подякував тим, хто воює за Україну та працює на державу.
Звернення Зеленського 11 серпня: дивіться відео
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Які ще важливі рішення були сьогодні
- 11 серпня пройшло засідання РНБО стосовно перевірок у ТЦК. На ньому ухвалили рішення про те, що всіх очільників обласних ТЦК звільнять. Тих, хто скоїв злочини, судитимуть, невинуваті можуть вирушити на фронт.
- Зеленський доручив Валерію Залужному призначити нових голів обласних ТЦК. Планується, що це будуть люди з досвідом бойових дій. До призначення їх перевірить СБУ.
- Таке рішення прийняли через низку скандалів із працівниками ТЦК. За два тижні пройде засідання РНБО стосовно ВЛК, де також виявили порушення.