Состоялось совещание с руководителем ГУР Будановым, главкомом Залужным, командующим ВМС Неижпапой, руководителем СБУ Малюком, министерством инфраструктуры по альтернативам экспорта зерна транзитным коридором. Утренний селектор проходил под звуки работы ПВО в Киевской области.