Соответствующее заявление украинский лидер сделал, выступая по случаю Дня молодежи, сообщает 24 Канал. Украинский лидер подчеркнул, что этот день длится в Украине не 24 часа, а постоянно. Ведь каждый день нужен каждый из нас.

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Мы перехватили и сохраняем инициативу в этой войне. Украинские шаги имеют значение. Наши шаги с вами. Шаги всего народа Украины, каждого и каждой из вас,

– подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что украинцы каждый день преодолевают сложные моменты. Звучит воздушная тревога, а россияне не прекращают свои обстрелы. Кроме того, на передовой продолжаются жесточайшие бои.

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Каждый получает важный результат

Украинский лидер подчеркнул, что на Всеукраинском молодежном форуме "Восстановление в единстве" собрались военные, волонтеры, спортсмены, ученые, популярные авторы, деятели, музыканты, люди, которые обеспечивают работу социальных и государственных институтов, строят отношения с международными партнерами, а значит – приобретают для Украины мощное оружие

"Каждый получает такой важный результат. Вместе со всеми. Ради нашей страны, нашего народа, нашей с вами земли, нашей свободы", – подчеркнул Зеленский.

Он пожелал каждому достойной усталости и сильных результатов. Потому что жизнь каждого – это и есть жизнь будущего. Украинцы точно победят всех врагов. А потом вместе отстроят Украину.