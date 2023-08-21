Військовий експерт Петро Черник сказав 24 Каналу, що для виконання стратегічного завдання на південному плацдармі знадобиться час.
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"Головна передумова – це укріплення Перекопського перешийку. Якби росіяни були впевнені, що можуть утримати Південь, вони б цього не робили", – пояснив Черник.
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Чи прорвали ЗСУ першу лінію оборони ворога
Класична трьохешелонна лінія оборони починається з лінії забезпечення – це мінно-загороджувальні поля та інші інженерні споруди. Вона найважча, бо містить до п'яти вибухових пристроїв на метр квадратний. Найімовірніше, Сили оборони перебувають саме на цій смузі забезпечення.
Далі буде основна лінія оборони – там ворог заховав усю техніку та артилерійські позиції, викопав окопи та траншеї. На третій лінії розташовані запасні позиції та тил.
Ситуація на Півдні: останні новини
- Українські військові продовжують завдавати ударів по глибокому тилу ворога. Аналітики ISW зауважили, що ці обстріли погіршують моральний дух окупантів в Україні. Крім того, вони можуть дестабілізувати російську оборону на багатьох критичних ділянках фронту.
- Як відомо, українська армія наступає на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Журналісти CBS News повідомили, що захисники досягли певного прогресу, пройшовши мінне поле. Однак Генштаб ЗСУ наразі не підтвердив цю інформацію.
- Депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков зауважив, що оптимістичні прогнози щодо просування ЗСУ в напрямку Мелітополя справді мають певне підґрунтя. "Ключем" до звільнення Мелітополя та всієї Запорізької області є Токмак.