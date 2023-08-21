Аналітики зазначають, що удари по російських об'єктах у глибокому тилу стають причиною невдоволення в інформаційному просторі. Крім того, через них критикують російське військове командування. В Інституті з вивчення війни вважають, що Україна саме це може мати на меті.

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Атаки дестабілізують окупантів на фронті

В Інституті констатують, що удари по російських тилових районах погіршують моральний дух окупантів в Україні. Ба більше, вони можуть дестабілізувати російську оборону на багатьох критичних ділянках фронту.

У звіті кажуть, що підрозділи окупантів, особливо на Півдні, часто стикалися з проблемою зниження морального духу. Ставалося це після ударів по тилових районах.

Проблеми морального духу можуть швидко посилитися і поширитися серед російських фронтових підрозділів, якщо один підрозділ під тиском розпадеться, що може посіяти паніку і значно знизити боєздатність інших російських сил,

– кажуть в Інституті.

У ньому наголошують, що розбитий фронтовий підрозділ росіян загрожуватиме цілісності оборони інших критичних ділянках. І цей розрив може створити вразливість, яка зіграє на руку нашим захисникам.

Обурення серед росіян росте

Укладачі звіту зазначають, що деякі воєнкори обурені нещодавніми ударами по мосту через Керченську протоку. І що вони закликають бити по сім'ях, будинках та інших об'єктах, які належать українським високопосадовцям. Мовляв, це б запобігло подальшим ударам по російських глибоких тилах.

У цьому випадку воєнкори посилалися на попередні радянські та російські стратегії відплати у Лівані та на північному Кавказі. Ба більше, один із них стверджував, що російські посадовці не мстяться, адже українські удари не стосуються їх безпосередньо, не руйнують їхнє майно.

Бідкаються у неспроможності захистити мости

Так, три дні поспіль щось дивне відбувалося у Москві. На це відреагував так званий колишній "посол" псевдореспубліки "ЛНР" Родіон Мірошник. Він 20 серпня констатував, що удари по столиці стали нормальним явищем. Водночас закликав російські війська зробити удари у відповідь "особисто болючими" для тих, хто наказував атакувати Москву.

Інсайдери з Росії розповіли цікаву деталь про нічний удар по залізничному вокзалу у Курську у ніч проти 20 серпня. Як з'ясувалося, тієї ночі російська ППО не була активована. Цей момент лиш підкреслює регулярні скарги воєнкорів на те, що окупанти не здатні захиститися від атак на своїй території.

У звіті звернули увагу на заяву Міністерства оборони Великої Британії. Згідно з нею, російське керівництво може тиснути на командування повітряно-космічних сил Росії. Мета цього – покращити покриття ППО на заході країни.