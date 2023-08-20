Після понад 18 місяців війни економіка Росії остаточно скотилася в прірву, а справи на полю бою для окупантів – кепські. Для Путіна це проблема, оскільки незабаром президентські вибори. Він не хоче лякати електорат мобілізацією та війною.

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У Кремлі поділились на два табори

Як зазначають у виданні Bloomberg, нацбанк Росії зараз намагається стабілізувати курс рубля перед електоральним циклом. Водночас хитке становище Путіна посилив заколот Євгенія Пригожина – ватажка групи "Вагнера".

Серед його головних вимог було звільнення зі своїх посад голови міноборони Сєргєя Шойгу та начальника генштабу Валєрія Герасимова. Мотивував це Пригожин тим, що, на його думку, ці так звані воєначальники "воюють не так, як треба".

Авторитет Путіна як гаранта стабільності сильно постраждав після заколоту Євгенія Пригожина. За словами п'яти осіб, які знають ситуацію, прихильники "жорсткої лінії" хочуть заміни Шойгу в рамках переходу до більш агресивного ведення війни. Зокрема, вони виступають за повномасштабну мобілізацію та воєнний стан,

– пишуть експерти з посиланням на відкриті дані та власні джерела.

Власне, з усього, вище наведеного, вимальовується картина розколу всередині російських еліт: одні представники еліт, особливо спецслужби (ФСБ), виступають за "ефективну війну", а інші – "за стабільність". Звісно, за певного сценарію подій, це може ніяк не вплинути на здатність диктатора утримувати владу ще певний час. Однак, вочевидь, для кремлівського карлика важливо також бути "народним лідером".

Зверніть увагу! Якщо Путін втримає владу до 2030 року, він зрівняється по термінах правління з Йосипом Сталіном. Реакцією Кремля на заколот Пригожина, що "мала б допомогти" стабілізувати хитке становище Кремля, був закон про можливість за вказівки президента створення губернаторами власних армій.

Росія все одно за диктатуру