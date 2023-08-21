Аналитики отмечают, что удары по российским объектам в глубоком тылу становятся причиной недовольства в информационном пространстве. Кроме того, из-за них критикуют российское военное командование. В Институте по изучению войны считают, что Украина именно эту цель может преследовать.

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Атаки дестабилизируют оккупантов на фронте

В Институте констатируют, что удары по российским тыловым районам ухудшают моральный дух оккупантов в Украине. Более того, они могут дестабилизировать российскую оборону на многих критических участках фронта.

В отчете говорят, что подразделения оккупантов, особенно на Юге, часто сталкивались с проблемой снижения морального духа. Происходило это после ударов по тыловым районам.

Проблемы морального духа могут быстро усилиться и распространиться среди российских фронтовых подразделений, если одно подразделение под давлением распадется, что может посеять панику и значительно снизить боеспособность других российских сил,

– говорят в Институте.

В нем отмечают, что разбитое фронтовое подразделение россиян грозит целостность обороны на других критических участках. И этот разрыв может создать уязвимость, которая сыграет на руку нашим защитникам.

Возмущение среди россиян растет

Составители отчета отмечают, что некоторые военкоры возмущены недавними ударами по мосту через Керченский пролив. И что они призывают бить по семьям, домам и другим объектам, принадлежащим украинским чиновникам. Мол, это бы предотвратило дальнейшие удары по русским глубоким тылам.

В этом случае военкоры ссылались на предыдущие советские и российские стратегии возмездия в Ливане и Северном Кавказе. Более того, один из них утверждал, что российские чиновники не мстят, ведь украинские удары не касаются их непосредственно, не разрушают их имущество.

Жалуются в неспособности защитить мосты

Так, три дня подряд что-то странное происходило в Москве. На это отреагировал так называемый бывший "посол" псевдореспублики "ЛНР" Родион Мирошник. Он 20 августа констатировал, что удары по столице стали нормальным явлением. В то же время призвал российские войска сделать ответные удары "лично болезненными" для тех, кто приказывал атаковать Москву.

Инсайдеры из России рассказали интересную деталь о ночном ударе по железнодорожному вокзалу в Курске в ночь на 20 августа. Как выяснилось, в ту ночь российская ПВО не была активирована. Этот момент лишь подчеркивает регулярные жалобы военкоров на то, что оккупанты не способны защититься от атак на своей территории.

В отчете обратили внимание на заявление Министерства обороны Великобритании. Согласно ему, российское руководство может оказывать давление на командование воздушно-космических сил России. Цель этого – улучшить покрытие ПВО на западе страны.