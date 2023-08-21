Военный эксперт Петр Черник сказал 24 Каналу, что для выполнения стратегической задачи на южном плацдарме понадобится время.
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"Главная предпосылка – это укрепление Перекопского перешейка. Если бы россияне были уверены, что могут удержать Юг, они бы этого не делали", – объяснил Черник.
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Прорвали ли ВСУ первую линию обороны врага
Классическая трехэшелонная линия обороны начинается с линии обеспечения – это минно-заградительные поля и другие инженерные сооружения. Она самая тяжелая, потому что содержит до пяти взрывных устройств на квадратный метр. Скорее всего, Силы обороны находятся именно на этой полосе обеспечения.
Дальше следует основная линия обороны – там враг спрятал всю технику и артиллерийские позиции, вырыл окопы и траншеи. На третьей линии расположены запасные позиции и тыл.
Ситуация на Юге: последние новости
- Украинские военные продолжают наносить удары по глубокому тылу врага. Аналитики ISW отметили, что эти обстрелы ухудшают моральный дух оккупантов в Украине. Кроме того, они могут дестабилизировать российскую оборону на многих критических участках фронта.
- Как известно, украинская армия наступает на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Журналисты CBS News сообщили, что защитники добились определенного прогресса, пройдя минное поле. Однако Генштаб ВСУ пока не подтвердил эту информацию.
- Депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков отметил, что оптимистичные прогнозы по продвижению ВСУ в направлении Мелитополя действительно имеют определенную основу. "Ключем" к освобождению Мелитополя и всей Запорожской области является Токмак.