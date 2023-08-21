Военный эксперт Петр Черник сказал 24 Каналу, что для выполнения стратегической задачи на южном плацдарме понадобится время.

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"Главная предпосылка – это укрепление Перекопского перешейка. Если бы россияне были уверены, что могут удержать Юг, они бы этого не делали", – объяснил Черник.

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Перекопский перешеек – узкая полоса суши на Юге Украины, соединяющая Крымский полуостров с материком и разделяющая Азовское море (собственно, залив Сиваш) и Черное море (Каркинитский залив). Является самой северной частью Крыма.

Прорвали ли ВСУ первую линию обороны врага

Классическая трехэшелонная линия обороны начинается с линии обеспечения – это минно-заградительные поля и другие инженерные сооружения. Она самая тяжелая, потому что содержит до пяти взрывных устройств на квадратный метр. Скорее всего, Силы обороны находятся именно на этой полосе обеспечения.

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Дальше следует основная линия обороны – там враг спрятал всю технику и артиллерийские позиции, вырыл окопы и траншеи. На третьей линии расположены запасные позиции и тыл.

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