Так, глава государства пообещал привлечь к ответственности тех мужчин, которые уехали за границу с липовыми справками. Таким образом, произойдет уменьшение коррупции в ВВК.

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Зеленский пригрозил мужчинам, выехавшим незаконно за границу

Президент подчеркнул, что по результатам проверки ВВК будут сделаны выводы в отношении тех лиц, которые на основе сфальсифицированных решений комиссий выехали за границу с начала полномасштабной агрессии.

Всеми случаями, когда решения явно безосновательны и незаконны, должны заняться правоохранители,

– сказал он.

Зеленский также отметил, что правоохранители продолжат проверку системы ВВК и ее очищения от тех, кто использует свои должности против безопасности и обороноспособности нашего государства.

Зеленский провел заседание СНБО по ВВК