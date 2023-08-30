Так, глава государства пообещал привлечь к ответственности тех мужчин, которые уехали за границу с липовыми справками. Таким образом, произойдет уменьшение коррупции в ВВК.
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Зеленский пригрозил мужчинам, выехавшим незаконно за границу
Президент подчеркнул, что по результатам проверки ВВК будут сделаны выводы в отношении тех лиц, которые на основе сфальсифицированных решений комиссий выехали за границу с начала полномасштабной агрессии.
Всеми случаями, когда решения явно безосновательны и незаконны, должны заняться правоохранители,
– сказал он.
Зеленский также отметил, что правоохранители продолжат проверку системы ВВК и ее очищения от тех, кто использует свои должности против безопасности и обороноспособности нашего государства.
Зеленский провел заседание СНБО по ВВК
- Владимир Зеленский 30 августа провел заседание Совета национальной безопасности и обороны, касавшееся коррупции в военно-врачебных комиссиях. На нем было принято несколько важных решений относительно работы ВЛК в целом.
- Кроме того, президент приказал пересмотреть решение ВВК в отношении лиц, которые могли выехать за границу с 24 февраля незаконно. Он подчеркнул, что этим вопросом будут заниматься правоохранители.
- Следует отметить, что еще 11 августа глава государства анонсировал заседание СНБО по ВВК. Он отметил, что в работе системы есть значительные проблемы, которые нужно немедленно решать.
- Одной из неотложных проблем является коррупция в комиссиях. В частности, в Киевской области обнаружили главу ВВК при ТЦК и СП, которая за большую сумму денег делала фальсифицированные справки на выезд мужчинам за границу.
- Однако в работе ВВК есть определенный прогресс в работе и налаживании системы. Так, заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что правительство упростило прохождение комиссии для мужчин, введя туда электронный документооборот.